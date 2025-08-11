De Los Corresponsales

Periódico La Jornada

Lunes 11 de agosto de 2025, p. 29

Con el propósito de exigir a las autoridades estatales y federales el abasto de medicinas para continuar con el tratamiento a los pacientes que las requieren, decenas de personas se manifestaron ayer en Guanajuato, estado de México, Aguascalientes, Nayarit y Quintana Roo.

En Guanajuato, por segundo día consecutivo tuvo lugar una movilización, ahora en la ciudad León; –el sábado se realizó en Salamanca–en protesta por la falta de fármacos para niños con cáncer.

Los manifestantes, entre ellos padres de familia y menores, se concentraron en el Arco de la Calzada de León, y luego recorrieron la calle Madero hasta la plaza principal, donde demandaron medicinas oncológicas al gobierno de Claudia Sheinbaum.

Aunque el sistema de salud de Guanajuato no forma parte del IMSS-Bienestar, la Secretaría de Salud estatal informó que en el Hospital General de León está garantizada la atención para niños, adolescentes y adultos con cáncer.

De acuerdo con el reporte del área de oncología pediátrica de 2024, actualmente se atienden 90 casos de cáncer infantil, 230 de mama y 71 padecimientos de cáncer cervicouterino , precisó el secretario de Salud, Gabriel Cortés, en un comunicado.

Se suman en Toluca a movilización nacional

Mientras, en Toluca, unas cien personas, la mayoría derechohabientes del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y pacientes de los centros de salud ubicados en territorio estatal se sumaron a la movilización nacional que inició el sábado.