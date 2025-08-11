▲ Migrantes se preparan para continuar su viaje, luego de descansar dos días en Escuintla, Chiapas. Foto Édgar H. Clemente

Édgar H. Clemente

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 11 de agosto de 2025, p. 29

Escuintla, Chis., Integrantes de la caravana migrante autodenominada Éxodo de la Justicia rechazaron el ofrecimiento del Instituto Nacional de Migración (INM) de regresar a Tapachula –de donde salieron el miércoles– para resolver su situación de estancia en el país, y decidieron seguir su camino en busca de llegar al centro de la República.

Farah Gertrudis Cerdio Moisés, delegada del INM en Chiapas, informó a los extranjeros que revisarían cada caso y serían trasladados en los vehículos oficiales para evitar que sigan exponiéndose a los riesgos de la travesía.

Explicó que se priorizaría la atención a familias con niños y adolescentes, y posteriormente el resto de los integrantes del grupo.

“No tenemos para pagar renta, ¿para qué nos quiere regresar a Tapachula?, ¿a hacer qué?, no creemos en la Comar –Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados– y como no creemos, no nos regresamos”, dijo una mujer cubana.

El contingente descansó dos días en Escuintla, donde sostuvieron negociaciones con las autoridades federales, pero ante la falta de acuerdos seguirán hacia Mapastepec, en la ruta por el Pacífico.