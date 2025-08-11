Continuará su marcha hacia el centro del país
Lunes 11 de agosto de 2025, p. 29
Escuintla, Chis., Integrantes de la caravana migrante autodenominada Éxodo de la Justicia rechazaron el ofrecimiento del Instituto Nacional de Migración (INM) de regresar a Tapachula –de donde salieron el miércoles– para resolver su situación de estancia en el país, y decidieron seguir su camino en busca de llegar al centro de la República.
Farah Gertrudis Cerdio Moisés, delegada del INM en Chiapas, informó a los extranjeros que revisarían cada caso y serían trasladados en los vehículos oficiales para evitar que sigan exponiéndose a los riesgos de la travesía.
Explicó que se priorizaría la atención a familias con niños y adolescentes, y posteriormente el resto de los integrantes del grupo.
“No tenemos para pagar renta, ¿para qué nos quiere regresar a Tapachula?, ¿a hacer qué?, no creemos en la Comar –Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados– y como no creemos, no nos regresamos”, dijo una mujer cubana.
El contingente descansó dos días en Escuintla, donde sostuvieron negociaciones con las autoridades federales, pero ante la falta de acuerdos seguirán hacia Mapastepec, en la ruta por el Pacífico.
Aquí estamos la mayoría, vamos a seguir a Mapastepec rumbo a la Ciudad de México, contamos aún con la protección de las autoridades, comentó otro migrante.
La caravana salió de la frontera sur el pasado miércoles por la negativa a sus peticiones de asilo y la demora en respuestas en otros casos ante la Comar.
Además, debido a su prolongada espera no hay trabajo, lo que dificulta el pago de alquiler y alimentación, por lo que buscan ir a otras ciudades del país donde puedan encontrar opciones laborales y seguir con sus procesos de regularización.
La intención por ahora no es llegar a Estados Unidos, como sí lo fue de los múltiples éxodos que se organizaron el año pasado, donde de octubre de 2024 a enero de 2025, sumaron 15 caravanas.
En ese periodo, los grupos se organizaron rápidamente antes de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, porque tras el endurecimiento de las políticas antiinmigración se redujeron sustancialmente los flujos.