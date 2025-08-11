▲ Ejidatarios de El Orito, Zacatecas, protestaron el viernes pasado en el acceso principal de la central eólica La Bufa 1, para exigir el cumplimiento a los contratos de renta de sus predios. Foto cortesía Jesse Mireles NTR

Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 11 de agosto de 2025, p. 28

Zacatecas, Zac., Ejidatarios de El Orito, en esta capital, protestaron en el acceso principal a la central eólica La Bufa 1, propiedad de la trasnacional alemana Volkswagen, ubicada en las faldas del Cerro de la Virgen, por incumplimiento de contratos de arrendamiento de tierras firmados hace una década con 74 campesinos, y aseguraron que la empresa paga sólo a 10 labriegos.

Los afectados informaron que ante la negativa de los directivos de Volkswagen a escuchar sus demandas, acudieron a la sede de la Procuraduría Agraria, en esta ciudad, y lograron fijar fecha para realizar una reunión entre las partes en conflicto; sin embargo, representantes del consorcio los dejaron plantados y avisaron, a través de un representante de la compañía desde Estados Unidos, que no se modificará ningún contrato, pues para ellos todo está en orden.

Un ejidatario perjudicado expuso en entrevista: fuimos a esa institución, se hizo la notificación a la empresa para que asistieran a una reunión conciliatoria, y nos avisaron que no podrían asistir, que para ellos no había ningún problema; entonces esa es la razón por la que nos manifestamos buscando que nos hagan caso y justicia, dado que hay contratos de arrendamiento de 74 integrantes del ejido El Orito, cosa que no se ha respetado para, nada, porque según los empresarios le están pagando a 10 compañeros y con eso es suficiente . Añadió: vemos injusticia de la empresa, queremos que el gobierno federal y el estado participen y acepten que tenemos derechos en este ejido. Es una protesta pacífica, no queremos confrontaciones sino diálogo para encontrar una solución que favorezca a todos .

A principios de 2013, la firma estadunidense Energy Power Group (EPG) –por conducto de sus filiales locales México Power Group y Zacatecas Wind– rentó casi 14 mil hectáreas de cultivo y pastoreo a cientos de campesinos de los ejidos El Orito, El Visitador y San José de Tapias, así como a algunos particulares, en la altiplanicie de la Sierra Madre Occidental, donde colindan los municipios de Villanueva, Guadalupe, Genaro Codina y de la capital de Zacatecas.

ZW, con oficinas en Tijuana, Baja California, contrató para la construcción de 90 aerogeneradores a la empresa eléctrica española Gamesa, que en 2017 se fusionó con la alemana Siemens, con el fin de crear el principal consorcio del sector de energía eólica en el mundo.