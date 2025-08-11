▲ Mariana Hartasánchez protagonizará el repertorio de Sabandijas de Palacio, en el Centro Cultural del Bosque. Foto cortesía de la producción

Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Lunes 11 de agosto de 2025, p. 7

Con diversas temáticas y personajes que transitan por situaciones límites y mundos desbordados , Mariana Hartasánchez protagonizará de manera camaleónica el repertorio de Sabandijas al borde de un ataque de teatro: Locura, feminismos y memoria, en el Centro Cultural del Bosque (CCB).

La compañía Sabandijas de Palacio, que realizará una residencia en la sala Xavier Villaurrutia del citado complejo cultural del 13 de agosto al 21 de septiembre, desde hace 22 años aborda controvertidos temas políticos y ofrece estructuras dramáticas e innovadoras con el fin de que sus espectadores modifiquen posturas pasivas. Asimismo, se ha caracterizado por hacer improvisaciones poéticas, metáforas visuales, atmósferas sonoras y experimentar con el uso de nuevas tecnologías en diversas piezas escénicas.

Hartasánchez, también dramaturga, y el productor Ismael Gimate, explicaron a La Jornada que “la residencia hace alusión a Mujeres al borde de un ataque de nervios, porque es una de las temáticas presentes en las obras; es una crítica a la siquiatría moderna en relación a los tratamientos misóginos con los que las mujeres han sido reprimidas y consideradas histéricas”.

Uno de los montajes, prosiguió la actriz, “es El espectáculo histérico, que trata este tópico, así como el nacimiento del término histeria en un hospital siquiátrico en París; es un cabaret donde el público se divertirá, pero reflexionará sobre prejuicios que siguen vigentes. La memoria histórica, personal e íntima, están muy presentes en Autorretratos, una instalación escénica en la cual los espectadores acceden de manera gradual”.

En esta residencia, la compañía presentará además Mr. Bright, Bajo la luz de la memoria: Un retrato de Fernando Flores, Bicéfalo, Una bala lleva tu nombre, y Hagiografía de un santo irreverente: Homenaje a Gabriel Hörner.

Mr. Bright se ubica en 1953, cuando una viuda llega a la oficina de un productor de cine y es ahí donde, frente a una cámara, narra los desvaríos de dos guiones cinematográficos que ella escribió. Entonces, lo que parece ser una visita inofensiva se convierte en una venganza deliberada.

Bajo la luz de la memoria: Un retrato de Fernando Flores, cuya idea original es de Hartasánchez y Gimate, gira en torno a por qué dedicarle una obra a un amigo que se fue. Si el arte no nos sirve para resguardar aquello que consideramos sagrado, valioso e indispensable, entonces, ¿para qué sirve? , coincidieron los creadores.

Teatro, danza y videoarte