▲ La docuficción del cineasta José Medina exhibe opiniones y se adentra en los sentimientos de algunos de los peleadores mexicanos. Foto cortesía de la producción

Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Lunes 11 de agosto de 2025, p. 6

La lucha libre es la realidad más ficticia y la ficción más real , manifestó a La Jornada el cineasta José Medina, quien se puso, con un gran equipo de filmación y su empresa Arewa Producciones, la máscara para realizar Érase una vez en un ring, docuficción que exhibe opiniones de algunos gladiadores mexicanos, imágenes poco vistas de sus lesiones y una narrativa ficticia que se adentra en los sentimientos de uno de estos superhéroes de carne, hueso y, sobre todo, de vísceras.

José Medina, director que ha rodado cortometrajes, publicidad y ahora presenta su segundo largometraje (el primero fue Día de Muertos), es un apasionado del pancracio.

Egresó de la carrera de cine de la Universidad de la Comunicación y hace unos 15 años trabajó para la empresa de luchas AAA haciendo audiovisuales. Ahí surgió su amor por la vida de los encordados, sus protagonistas, antagonistas y su audiencia, uno de los principales motores para concretar este proyecto.

Puedes saber que existe la lucha libre y pensar que es falsa, pero cuando entras a una arena te vuelves parte de ésta. Entonces esa ficción se hace realidad, esa es la razón por la que decidimos hacer este híbrido , comentó.

–¿Por qué se siguen haciendo productos culturales sobre la lucha? se le pregunta.

–Es otro mundo; uno que es demasiado emocional y catártico. Vivimos en un rush y un estrés tan grandes, que la gente necesita ese tipo de espectáculos para poderse desfogar.

José destaca que en su cinta sobresale algo que los productores llamaron luchaterapia. Hay gente que en vez de ir al sicólogo se lanza a las luchas cada semana o cada 15 días. Siempre buscan nuevos carteles. Es una celebración titánica. Un lugar en el que se enfrentan el bien y el mal y así la gente genera empatía con los luchadores .

El director aseveró que su indagatoria para esta realización comenzó en la temporada en la que estuvo en la AAA, donde logré entender ese mundo. Tuve la oportunidad de ir a varios actos y comprendí el comportamiento de la gente. Supe que la lucha, incluso, ha salvado la vida a muchas personas .

Primera vez en una arena

Compartió con este diario la historia de un señor que tuvo un problema de depresión fuerte, pero que cuando le dieron un trabajo en la arena Tlalnepantla vendiendo chelas, comenzó a amar la vida. Las luchas le habían sido fundamentales para no morir. Al final, el señor se convirtió en un emblema y se fue siendo recordado por todos los asistentes de ese lugar. Ese es uno de los ecos de los espectadores que me llamaron la atención , aseveró.

La primera vez que el realizador entró a una arena, rememora, fue impactante. Las había visto por la televisión y me gustaban, pero cuando estuve por primera vez (que fue con una cámara) lo viví de cerca. Cuando ves una máscara en vivo te sorprende; sientes a los luchadores con una grandeza titánica. Es tan mágico que es difícil de nombrar .

Recuerda que cuando comenzaban a recaudar fondos para la producción, hicieron algunas funciones. A él, los luchadores le dieron la bendición con un pierrotazo (en alusión a un golpe del luchador Pierrot) que me dejó una marca en el pecho durante una semana .

El superhéroe más cercano

En la cinta se abordan aspectos como los daños que los peleadores pueden sufrir físicamente. “Reconoces que corren riesgos. Terminan con piernas rotas. Fui con uno que tenía una colección de radiografías, de él y de sus amigos. Es fuerte y por eso vale la pena hablarlo, humanizar a los luchadores, porque son los superhéroes cercanos.