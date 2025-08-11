Adriana Díaz Reyes

Lunes 11 de agosto de 2025, p. 9

A Laura Burgos siempre le gustaron las artes marciales. Primero, intentó con el taekwondo inspirada en las historias de éxito de los medallistas olímpicos. No hubo chispa. Con el kickboxing sucedió lo mismo. Fue en el muay thai, disciplina que conoció a los 20 años de edad, donde la mexicana encontró ese imán que, 14 años después, la tiene como la mejor del mundo.

Ayer, la deportista regiomontana le dio a México su segunda medalla de oro en los Juegos Mundiales de Chengdú, China. Laura, de 34 años de edad, se impuso 29-28 a la polaca Martyna Kierczynska en la categoría de los 54 kilogramos y con ello, mejoró el resultado obtenido en Birmingham 2022, donde consiguió la plata. El bronce fue para a eslovaca Monika Chochlikova

La arena estaba llena y la atmósfera estuvo increíble. Creo que le dimos un buen espectáculo a la gente y eso me pone muy feliz. Se logró la meta , dijo la seleccionada a la Federación Internacional.

La bicampeona mundial enfrentó un combate con alto nivel técnico y episodios de dominio tanto para ella como para la europea. A pesar de lo cerrado de la pelea, los jueces le otorgaron la victoria a Burgos, quien festejó el veredicto con el puño arriba y algunos golpes en el pecho.

En casi 15 años de trayectoria, Laura se ha consolidado como una competidora feroz en el ring; un faro de inspiración para aquellos que siguen su carrera desde sus inicios. Desde sus primeros combates, la gladiadora aprendió no sólo a defenderse de su adversario, sino también a manejar de forma inteligente la fuerza. Actualmente, es una de las mejores en el arte de la pelea cuerpo a cuerpo.

Los Juegos Mundiales 2022 fueron mi primera competencia internacional. Desde entonces, me he centrado en los pequeños detalles y he trabajado duro para convertirme en una mejor versión de mí misma. La misma pasión, pero ahora con más herramientas y experiencia.

Fuera del ring, la mexicana desempeña un papel crucial en la definición del futuro del muay thai. Como vicepresidenta de la Comisión de Atletas de la International Federation of Muaythai Associations (IFMA) y representante de deportistas panamericanos, trabaja para amplificar la voz de sus compañeros asegurándose de que tengan un lugar en el desarrollo global de la disciplina.