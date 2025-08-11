▲ Decenas de personas acudieron a las calles Mesones, Correo Mayor y Pino Suárez a surtir la lista de útiles, comprar mochilas y calzado para el regreso a clases. Foto Roberto García Ortiz

Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Lunes 11 de agosto de 2025, p. 33

Ante el regreso a clases, las calles Mesones y Correo Mayor se han llenado de negocios que ofrecen mochilas, loncheras y lapiceras que llegan en su mayoría de China, convirtiéndose en una alternativa para aliviar los gastos escolares que, según locatarios, se dispararon este año.

Con precios que van desde 130 pesos por un set completo, esta oleada de mercancía ha abarrotado las calles y obligado a los comerciantes locales a ajustar su estrategia de venta para no perder clientela, cambiando productos originales por este tipo de mochilas.

En Aritap, un negocio con 20 años dedicado a la venta de mochilas, Juan Pierre Arias reconoció que la venta se ha dispersado entre todos, es una realidad, antes eran mejores , lamentó.

Antes de la pandemia era el único local de este tipo en la zona, hoy en ese mismo bloque hay cinco locales amplios. La mochila china ha venido a disminuir la venta, pero debemos entender que no todos tienen el presupuesto para comprar , opinó.