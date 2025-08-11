Nayelli Ramírez Bautista

La Jornada

Lunes 11 de agosto de 2025, p. 32

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México inspecciona alrededor de 150 unidades al mes en los dos módulos de identificación vehicular, como parte de la estrategia Compra Segura, cuyo propósito es acreditar la procedencia lícita de los automotores y prevenir robos o fraudes.

El servicio, que se realiza en tan sólo 20 minutos, consiste en verificar que el número de serie y motor no estén remarcados, para lo cual se utilizan productos químicos específicos, además de un peritaje realizado por agentes ministeriales y de la Policía de Investigación, quienes verifican la situación legal de la unidad y que sus medios de identificación no hayan sido alterados.

Y en caso de detectar irregularidades, el propietario debe proporcionar información al agente del Ministerio Público para que se inicie una carpeta de investigación, sin que ello implique su arresto o detención, y de no acreditar la propiedad, la unidad queda asegurada por la dependencia y el vendedor puede retirarse.