Lunes 11 de agosto de 2025, p. 32
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México inspecciona alrededor de 150 unidades al mes en los dos módulos de identificación vehicular, como parte de la estrategia Compra Segura, cuyo propósito es acreditar la procedencia lícita de los automotores y prevenir robos o fraudes.
El servicio, que se realiza en tan sólo 20 minutos, consiste en verificar que el número de serie y motor no estén remarcados, para lo cual se utilizan productos químicos específicos, además de un peritaje realizado por agentes ministeriales y de la Policía de Investigación, quienes verifican la situación legal de la unidad y que sus medios de identificación no hayan sido alterados.
Y en caso de detectar irregularidades, el propietario debe proporcionar información al agente del Ministerio Público para que se inicie una carpeta de investigación, sin que ello implique su arresto o detención, y de no acreditar la propiedad, la unidad queda asegurada por la dependencia y el vendedor puede retirarse.
Los módulos disponen de un área para realizar la compraventa y cuentan con una unidad de Control Vehicular y Licencias de la Secretaría de Movilidad, donde la ciudadanía puede realizar trámites relacionados con la gestión y regularización de vehículos.
Francisco Ruiz, encargado del módulo de identificación vehicular zona oriente, explicó que el proceso comprende básicamente de tres etapas: revisión de documentación, inspección física del automóvil y la entrega de constancia; mientras los trámites de recuperación por robo de auto el proceso en las diligencias básicas suele demorarse cuatro días para poder emitir un dictamen.
La FGJ cuenta con dos módulos que operan los 365 días del año, en un horario de 9 a 18 horas, ubicados en Doctor José María Vértiz 59, colonia Doctores, en la demarcación Cuauhtémoc, y en Enrique Contel s/n, colonia Chinampac de Juárez, en Iztapalapa.