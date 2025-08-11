Kevin Ruiz

Lunes 11 de agosto de 2025, p. 32

Por delitos como narcomenudeo, secuestro, trata de personas, robo a vehículo, encubrimiento por receptación y hasta corrupción, el Gobierno de la Ciudad de México ha solicitado la extinción de dominio en 240 casos, entre bienes muebles e inmuebles, en un periodo de seis años, donde 80 por ciento fueron usados para la venta de droga.

Datos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de México obtenidos vía transparencia señalan que las autoridades capitalinas solicitaron juicios civiles de extinción de domino en este número de bienes en el periodo de 2019 a 2024, los cuales fueron previamente asegurados por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina.

Los datos proporcionados no especifican cuántos de estos juicios han fallado a favor del Gobierno de la Ciudad de México; sin embargo, el TSJ señaló que estos se llevan en los juzgados civiles de procesos orales.

Estos bienes están ubicados en las 16 alcaldías, pero el mayor número de los que se solicitó la extinción de dominio se encuentran en Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Iztapalapa y Álvaro Obregón.

Tan sólo por delitos como narcomenudeo se han abierto 193 juicios de extinción de dominio, de los cuales 140 son bienes inmuebles y 71 bienes muebles.

En mayo pasado, la FGJ dio a conocer que logró la extinción de dominio de un inmueble usado por La Unión Tepito para la venta de drogas en la colonia Lorenzo Boturini, alcaldía Venustiano Carranza.