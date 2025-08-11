Explosión en la Línea 2
Ingresa agua en viviendas, el hospital Balbuena y el edificio del gobierno
Lunes 11 de agosto de 2025, p. 31
Las fuertes lluvias que se registraron en la tarde y la noche de ayer provocaron una explosión en la línea 2 y la suspensión de varias estaciones de las líneas 5 y 3 del Metro, el cierre provisional de operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, encharcamientos generalizados y automovilistas varados en bajopuentes.
Los reportes refieren que, cerca de las 18:44 horas, la tromba generó un cortocircuito en un transformador ubicado en la cabecera del andén de la estación San Antonio Abad, donde fue suspendido el servicio, así como en Viaducto y Chabacano, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) proporcionó apoyo de traslado de usuarios en ese tramo; dos horas después se restableció en toda la línea.
Otra afectación en el Sistema de Transporte Colectivo fue en la entrada de la estación San Lázaro de la línea B, que quedó anegada, por lo que personal de la SSC ayudó a los usuarios a pasar el encharcamiento con las barreras de seguridad naranjas, las cuales fueron usadas como plataformas. También se reportó el ingreso de agua en la línea 1 del Metro. Además, pasadas las 21 horas fue suspendido el servicio en cinco estaciones de la línea 5 y dos en la línea 3. Hasta el cierre de la edición continuaban sin operar Eduardo Molina, Aragón, Oceanía, Terminal Aérea, Hangares y Panti-tlán, así como Tlatelolco y Guerrero y Deportivo 18 de Marzo.
Tras haberse declarado alerta púrpura por lluvias –el máximo grado de advertencia–, las precipitaciones generalizadas afectaron el ingreso y salida de vuelos en el aeropuerto, donde fue suspendido el servicio, por lo que fueron desviados vuelos a aeropuertos cercanos; también se reportaron filtraciones de agua y encharcamientos en pasillo y salas.
En la alcaldía Cuauhtémoc se registraron inundaciones en el Zócalo, con un tirante de 30 centímetros, además el agua ingresó al Palacio del Ayuntamiento.
En el Hospital General Balbuena se reportó el ingreso de agua en diferentes áreas del nosocomio, donde se registró un tirante de hasta 25 centímetros en un espacio de 100 metros, según reportó el Heroico Cuerpo de Bomberos.
Como parte del operativo Tlaloque, elementos de la SSC apoyaron a peatones, automovilistas y motociclistas debido a un encharcamiento formado en el entronque de Viaducto y Circuito Interior, en la colonia Granjas México, por un espejo de agua de aproximadamente 40 metros con 20 centímetros de tirante.
Asimismo, se realizaron labores extraordinarias en vialidades como Marina Nacional y Circuito Interior, así como en Viaducto y Fray Servando Teresa de Mier, con labores de vialidad para agilizar el tránsito.
Estacionamientos quedaron inundados en San Antonio Abad, autos varados en el bajopuente de Viaducto Río de La Piedad y Circuito Interior.
Durante la tormenta, policías realizaron labores de destape de coladeras y retiro de basura para evitar encharcamientos en Circuito Interior y avenida Norte 172, colonia Pensador Mexicano; y se reportó la caída de árboles.