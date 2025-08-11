▲ Además de la explosión en la estación San Antonio Abad del Metro, la lluvia formó anegaciones considerables en Ermita Iztapalapa; sin embargo, la alcaldía Cuauhtémoc resultó la más afectada, donde elementos del Ejército laboraron en viviendas de la colonia Doctores. Foto Luis Castillo, José Ángel Pablo García y Alfredo Domínguez

Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Lunes 11 de agosto de 2025, p. 31

Las fuertes lluvias que se registraron en la tarde y la noche de ayer provocaron una explosión en la línea 2 y la suspensión de varias estaciones de las líneas 5 y 3 del Metro, el cierre provisional de operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, encharcamientos generalizados y automovilistas varados en bajopuentes.

Los reportes refieren que, cerca de las 18:44 horas, la tromba generó un cortocircuito en un transformador ubicado en la cabecera del andén de la estación San Antonio Abad, donde fue suspendido el servicio, así como en Viaducto y Chabacano, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) proporcionó apoyo de traslado de usuarios en ese tramo; dos horas después se restableció en toda la línea.

Otra afectación en el Sistema de Transporte Colectivo fue en la entrada de la estación San Lázaro de la línea B, que quedó anegada, por lo que personal de la SSC ayudó a los usuarios a pasar el encharcamiento con las barreras de seguridad naranjas, las cuales fueron usadas como plataformas. También se reportó el ingreso de agua en la línea 1 del Metro. Además, pasadas las 21 horas fue suspendido el servicio en cinco estaciones de la línea 5 y dos en la línea 3. Hasta el cierre de la edición continuaban sin operar Eduardo Molina, Aragón, Oceanía, Terminal Aérea, Hangares y Panti-tlán, así como Tlatelolco y Guerrero y Deportivo 18 de Marzo.

Tras haberse declarado alerta púrpura por lluvias –el máximo grado de advertencia–, las precipitaciones generalizadas afectaron el ingreso y salida de vuelos en el aeropuerto, donde fue suspendido el servicio, por lo que fueron desviados vuelos a aeropuertos cercanos; también se reportaron filtraciones de agua y encharcamientos en pasillo y salas.