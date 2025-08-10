Jared Laureles y Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Domingo 10 de agosto de 2025, p. 27

La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP) rechazó el recorte de más de 3 mil plazas de confianza en Petróleos Mexicanos (Pemex), así como las medidas de contención salarial contempladas en el Plan Estratégico 2025-2035.

Silvia Ramos Luna, integrante del comité de vigilancia y fiscalización del sindicato, señaló que si bien reconocen los retos financieros de la estatal y apoyan la política de ahorro, las medidas impactan directamente a los técnicos y profesionistas, porque Pemex los cataloga de confianza.

En entrevista, consideró que ellos serían los más perjudicados porque del total de puestos a recortar, más de 70 u 80 por ciento los tomarían de este grupo.

En el apartado de servicios personales del nuevo plan, presentado el martes pasado, se plantean diversos ajustes, como la eliminación de 3 mil 51 puestos de confianza, con lo que la estatal estima un ahorro de 3 mil 507 millones de pesos.

Ramos puntualizó que el personal que está en esta relación laboral asciende a alrededor de mil 500, y entre ellos están gerentes, superintendentes, directores y subdirectores con nivel escalafonario 44 o mayor, que perciben ingresos superiores a los 100 mil pesos mensuales.