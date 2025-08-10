A

l lado de Rubens y Rembrandt, figura Johannes Vermeer, como uno de los grandes pintores holandeses, pero a diferencia de los primeros, pasó varios siglos en el purgatorio, hasta que fue reconocido y reverenciado públicamente. Hace unos años, su cuadro titulado Joven sentada ante el virginal se subastó en 30 millones de dólares, mientras que el artista, a la hora de su fallecimiento, sólo heredó deudas.

Otro caso es el del cantautor chicano Sixto Rodríguez, nacido en Detroit, hijo de mexicanos que trabajaban en la industria del automóvil, como él mismo lo haría. No obstante, de cantar en los bares de mala muerte del puerto, fue reconocido por dos buscadores de talento, que le editaron dos discos Cold Fact (1970) y Comming From Reality (1971). Su voz, muy peculiar, y sus temas de carácter social pasaron directamente al anonimato en Estados Unidos.

No así en África del Sur, donde alguien llevó uno de sus discos, que causó furor entre la juventud de la época. Su música se reproducía en casetes y luego en cedés de manera informal. Nadie sabía quién era, algunas leyendas lo daban por muerto.

Los temas sociales y de protesta de los discos de Rodríguez impactaron de lleno en la juventud blanca sudafricana, que despertaba del marasmo y el aislamiento. Su música tuvo amplia influencia en la lucha en contra el apartheid. Un chicano desconocido había superado mares y fronteras para llegar al extremo más remoto de África.

La incógnita sobre quién era Rodríguez, siempre estuvo presente, hasta que dos investigadores de la música se dedicaron a rastrearlo, primero en Johannesburgo, a partir de sus discos y el supuesto dinero de sus regalías, y luego en Estados Unidos. Hasta que dieron con los editores y supieron que Sixto no sólo estaba vivo, sino coleando, pero no en el ámbito de la música, sino trabajando en la construcción, como cualquier hijo de mexicanos.

La sorpresa fue mayúscula y el descubrimiento llevó a la organización de varios conciertos en Johannesburgo, que fueron espectaculares y de lleno total. Lo habían sacado del purgatorio, aunque para él su vida de obrero y luchador social lo llenaba plenamente. Después del éxito total en esos conciertos, saldría del anonimato en Estados Unidos y volverían a editarse sus discos y añadirse uno más, de reciente creación. Esta historia fascinante termina, con la edición del documental Sugar man, que puede verse en YouTube.

Otro purgatorio, este descomunal, porque implica a millones de mujeres, es el veto de la FIFA al futbol femenino. En esta historia, México tiene una relevancia particular, por la organización de la copa mundial femenina de 1971.