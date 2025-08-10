O

mitir la veracidad de algún hecho podría convertirse en un recurso político que dañe la validez del recurso político y democrático. Nos referimos a la necesidad de mantener la certeza en las propuestas del derecho internacional y de la conciencia humana, porque creemos que ésta sí existe. Mientras debatimos o nos informamos sobre el asunto que, aunque algunos lo nieguen, la autodeterminación de los pueblos sí existe y se debe defender. En este momento de tragedia en Palestina, la lucha por la soberanía nos compete al mundo entero.

Los distractores políticos han sido elaborados con gran cuidado, por burdos que parezcan: la homofobia contra la migración en el mundo, las amenazas económicas grotescas que salen de la Casa Blanca y sucia, la violación de los derechos humanos apoyada por el gobierno republicano actual de Estados Unidos, pero antes, por los demócratas y otras agresiones que distraen de un hecho muy lamentable: la extinción de un pueblo.

No olvidamos, tampoco, las presiones de las políticas represivas de nuestro primer socio económico. Cuando quiera ese gobierno, nos puede restringir el gas al máximo, pero tenemos que seguir aguantando sus caprichos y sus llamadas telefónicas amigables y respetuosas, mientras sigue amagando con traer a sus soldados a nuestro territorio para concretar una invasión con la que hace años ha soñado.

De la misma forma, a todo mundo compete la desgracia que el gobierno turbio de Donald Trump y millonarios que lo acompañan está provocando al pueblo árabe de la ciudad de Gaza. Si alguna expresión se ha repetido millones de veces por causa de la guerra sucia que apoya el gobierno actual estadunidense a favor de Israel, es la de masacre intolerable.

No olvidemos que fue en el Partido Socialista Unificado de México (PSUM), donde se formó, por primera vez en un partido político, un Comité de Solidaridad con Palestina. Tampoco olvidemos que esta organización que alcanzó carácter nacional, incluso internacional, surgió por las masacres que continuaba generando el gobierno sionista, desde Ben Gurión hasta Ariel Sharon, apoyado por los gobiernos estadunidenses en turno.

¿Ya se olvidó aquel episodio de horror en el campamento de Sabra y Chatila, en 1982, que por enésima vez protagonizaron los sionistas seudojudíos? No, no lo hemos olvidado, pero se han encargado de silenciarlo a través de artimañas. En aquel atentado acabaron con familias enteras, con sus animales de trabajo, mascotas, pertenencias personales, víveres y todo lo que pudiera servir para sobrevivir, en caso de que alguien conservara la vida. El resultado fueron 3 mil 500 refugiados palestinos asesinados mientras dormían en aquel refugio otorgado solidariamente por Líbano.

Fue un mensaje criminal para la Organización de Liberación Palestina, cuya sede se encontraba temporalmente en ese país. Demostró el ejército israelí, que, para acabar con los refugiados palestinos, podía invadir otros países, violando los derechos humanos y soberanías de todo aquel que les otorgara refugio humanitario.