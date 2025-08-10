Sanjuana Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 10 de agosto de 2025, p. 10

Como agente investigadora del Ministerio Público, Rosa de Guadalupe Tita Gutiérrez Cabello jamás imaginó que la vida la llevaría a investigar el feminicidio de su hija Elisa Loyo, ocurrido en Filipinas hace 17 años.

Abogada, egresada de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde fue maestra durante 30 años y especialista en Axiología del Derecho en la Facultad de Jurisprudencia de la cátedra Técnica de Estudio e Investigación, y con una maestría en derecho criminal, Rosa de Guadalupe no tiene dudas: A mi hija la asesinaron, no fue un suicidio .

Está sentada frente a un café americano; viste pantalón y yompa de mezclilla con una blusa típica chiapaneca. Su rostro de bonhomía contrasta con su narración sobre las escenas de horror que vivió su hija, chef del hotel Fontana Leisure Parks & Casino. Tiene 69 años, cabello rizado y mueve sus manos al ritmo de las palabras que describen la peor tragedia que sufrió en su vida, durante la Navidad de 2008.

Aquellas fiestas decembrinas se convirtieron en un tormento de incertidumbre; primero, por la desaparición de Elisa, el 23 de diciembre, y dos días después, por el lúgubre descubrimiento de su cuerpo por el guardia de seguridad, Filemón Capa. Elisa se suicidó colgándose. Antes intentó hacerlo hiriéndose con unos cuchillos en manos, brazos y estómago, pero como sintió dolor, decidió hacerlo colgándose , les dijo, pero sin mencionar las heridas del cuello que después pudieron ver.

Elisa tenía tres meses de haber llegado a la provincia de Pampanga, en el archipiélago de Filipinas, luego de graduarse de hotelería y gastronomía en el Confederation College de Thunder Bay, en Ontario, Canadá, donde vivía con su madre después de dejar Saltillo, Coahuila, y luego de ser premiada por esa universidad en un programa de estancia laboral.

Pero el 21 de diciembre, Elisa dejó de contestar su celular y, a pesar de dar parte a las autoridades filipinas, nada sabían de ella, mientras que su compañera de cuarto, Sarah Andrychoc, contestó hasta el día 24 y dijo que Elisa no aparecía desde tres días atrás: “Yo hablaba todos los días con ella. El último día la noté muy nerviosa. Le dije: ‘mi hijita, ¿está alguien ahí contigo?’. Era evidente que no podía hablar. Una madre siente lo que está sucediendo. Pero ella me dijo que no pasaba nada y que tenía que colgar porque estaba con los preparativos de la inauguración del nuevo restaurante del hotel, sin embargo, mi presentimiento era que la tenían encerrada”, dice en entrevista con La Jornada.

Preocupada y con el peor de los presentimientos, Rosa de Guadalupe llamó a Lucía y Sofía, sus otras dos hijas. Vivían en Viena y París, y se trasladaron a Filipinas el día de Navidad desde Ámsterdam, mientras ella se quedó varada por la nieve que caía en Ontario.

Finalmente, el 26 de diciembre recibió la llamada de Sofía desde el lugar de los hechos, con la voz entrecortada: Mami, encontraron el cuerpo de Elisa .

Escena dantesca

Nos sentimos rodeadas de lobos con las fauces abiertas , le dijo Sofía a su madre. A Elisa la encontraron colgada con un cable telefónico amarrado a su cuello, nudos marineros en su nuca y heridas de cuchillo en manos, brazos, estómago y cuello. Vestía su uniforme de chef.

La investigadora Bernales Agapalsin, miembro de Scene of Crime Officer de Filipinas, se limitó a enviar los dos cuchillos encontrados, uno con mango de plástico amarillo y otro negro. Esos cuchillos no eran de mi hija. La escena fue manipulada. El celular que estaba en su uniforme tenía 56 llamadas perdidas. Ella dijo que no era necesario enviar para su inspección, de la escena del crimen, el barrote de madera con sangre y cabellos que encontraron, el paraguas doblado con sangre, las colillas de cigarro de diferentes marcas, una toalla empapada con sangre de mi hija, una botella de cristal con residuos de agua, el cable telefónico con el que aparece suspendida , dice Rosa de Guadalupe.

Añade: El caso fue atendido por los guardias de seguridad del hotel, que denunciaron un suicidio antes de dar parte a la autoridad competente. Eran tiempos de Navidad en un lugar de alto turismo; una noticia así hubiera sido terrible para la fama del hotel, el asesinato de una chef. ¿Por qué manipularon la escena del crimen? Porque todos estaban coludidos. La corrupción en Filipinas es terrorífica .

Las dudas y preguntas sin responder se acumulaban: No dieron explicación alguna sobre el hecho del estado de la víctima con las heridas de tal magnitud, que haya podido acertar a pasar el cable por la vigueta sin ningún objeto de escalamiento. Además, los nudos que aparecen atrás del cuello de mi hija son de los marineros, pero después dicen que son nudos suicidas .

El sospechoso

Desde que llegó a trabajar al hotel, Elisa tuvo problemas con su jefe, Malek Elsafadi, a quien denunció por acoso. Además, evidenció el robo de carne y otros productos de importación de las cocinas del hotel. Gracias a esas acciones, detuvieron a varios trabajadores, pero después hubo amenazas de muerte hacia quienes permanecieron en sus puestos.