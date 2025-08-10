Laura Poy y Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Domingo 10 de agosto de 2025, p. 9

La búsqueda de ofertas y promociones para el regreso a clases genera que miles de familias apliquen las más variadas y creativas estrategias para adquirir uniformes y útiles escolares, a fin de afrontar un gasto que puede representar entre 2 mil y 5 mil pesos por hijo, dependiendo del grado escolar que cursen, de acuerdo con estimaciones de los propios padres de familia.

Compras en línea y en plataformas, baratas de tiendas departamentales, pagos diferidos a crédito y compra por mayoreo al comercio informal son las más comunes.

Sara, madre de tres hijos, decidió ahorrar semanalmente desde enero para tener un fondo en este regreso a clases, pero asegura que “todo subió en comparación con el año pasado, así que dimos tarjetazo”.

Calles como Mesones y Correo Mayor, en el centro de la Ciudad de México, se ven abarrotadas por miles de padres de familia que acuden con sus hijos para elegir la mejor oferta. Mochilas desde 150 pesos y cuadernos profesionales por 19 son algunas de las gangas que ofrecen cientos de vendedores.

Sin embargo, pocos compradores preguntan por la procedencia de los productos que inundan las aceras. Colores y plumones desde 25 pesos. Gomas a cuatro. Tijeras y juegos geométricos a partir de 15.

Aquellos con marcas registradas y leyendas que especifican que son productos no tóxicos también están a la venta, pero su precio no siempre es accesible para todos los compradores, ya que se pueden elevar hasta un 50 por ciento o más.

Muchos padres de familia recurren a las plataformas en línea o a los llamados intermediarios de compras, quienes aseguran poder ofrecer mejores precios al atender a un número mayor de clientes, con quienes pactan presupuesto, características de los materiales, cantidad e, incluso, color o personaje infantil de moda, con el compromiso de enviarlos a su domicilio.

La guerra por ganar la mayor cantidad de clientes también se vive en el comercio informal. En la esquina de Mesones y República de Uruguay, una mujer informa, megáfono en mano y encaramada en un pequeño banco de plástico, que recibe todas las formas de pago, incluido el vale electrónico del gobierno de la Ciudad de México con el que éste distribuye los recursos de las becas para útiles y uniformes escolares.

La negociación para comprar cuadernos, mochilas, colores, loncheras y lapiceras no se da únicamente entre padres y vendedores, pues cientos de niños acompañan a sus familias para adquirir sus nuevos útiles y materiales escolares.