Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Domingo 10 de agosto de 2025, p. 8

Debido a diferentes posturas sobre ciertos tópicos entre organizaciones feministas, mañana lunes se realizarán dos foros de la sociedad civil, previos a la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.

Uno de ellos es el Foro Feminista, vinculado al encuentro internacional, el cual reunirá a feministas nacionales y de la región, mientras que el otro es el Foro Alterno Feminista, en el que participan integrantes de unas 60 agrupaciones que repudiaron los términos de la convocatoria al foro oficial.

El Comité Organizador del Foro Feminista aseguró que éste es un espacio autónomo e histórico de articulación crítica y plural , en respuesta a los señalamientos realizados por otras agrupaciones que denunciaron censura y exclusión y enviaron una carta de queja al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres, en donde expusieron que se negó el registro al encuentro a reconocidas feministas , lo que calificaron como un acto claro de censura ideológica.

Ante ello, en un pronunciamiento, las agrupaciones organizadoras del Foro Feminista aseguraron que se trata de un encuentro político y estratégico en el que las organizaciones feministas de la región debaten, acuerdan y movilizan propuestas para incidir en los acuerdos intergubernamentales .

Detallaron que dicho encuentro será el 11 de agosto como antesala crítica de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer, la cual será inaugurada por la presidenta Claudia Sheinbaum, autoridades de ONU Mujeres y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Esta reunión internacional será del 12 al 15 de agosto en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.

Silvia Soler, directora interina del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir explicó que para evitar los problemas que se suscitaron en la pasada conferencia celebrada en Buenos Aires, Argentina, hace casi tres años, en la convocatoria al encuentro se especificó que quienes se inscribieran deberían tener un amplio marco de derechos que proteja la dignidad de todas las personas, incluyendo a trabajadoras sexuales y mujeres trans .