Silvia Chávez González

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 10 de agosto de 2025, p. 7

El segundo avión Embraer E-195 E2 de 20 (de fabricación brasileña) que se incorporará a Mexicana de Aviación llegó ayer al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El director general de aerolínea, Leobardo Ávila Bojórquez, informó que concluyeron los vuelos de supervisión y viene la etapa final de certificación por parte de la Agencia Federal de la Aviación Civil para iniciar operaciones el 25 de agosto con la primera aeronave que se recibió el pasado 1º de julio.