Política
Ver día anteriorDomingo 10 de agosto de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosOtros sitiosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/08/10. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/Ante cualquier negociación, el pueblo nos respalda/
A nterior
S iguiente
 

Enfatiza el carácter libre y soberano del país

Ante cualquier negociación, el pueblo nos respalda

Sheinbaum afirma que hoy no se podría hacer frente a aranceles y otros retos sin apoyar al que menos tiene

Foto
▲ La Presidenta convivió con trabajadores en Colima.Foto Presidencia
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 10 de agosto de 2025, p. 7

Manzanillo, Col., Cuando negociamos con cualquier persona en particular, con cualquier presidente, sabemos que el pueblo nos respalda; y que México, para todas y todos los mexicanos, es un país libre, soberano, independiente, señaló ayer la presidenta Claudia Sheinbaum en su visita a Colima.

Durante el banderazo de salida para la construcción y ampliación de cinco puentes en Colima, que se realizó este sábado en el puente Tepalcates II de la autopista Colima-Manzanillo, la mandataria recalcó que en este tiempo dicen que hay “mucha Presidenta, pero no, lo que hay en México es mucho pueblo.

“No podríamos estar hoy con aranceles y otros problemas, sosteniendo nuestra economía, si no tuviéramos la máxima de ‘Por el bien de todos, primero los pobres’.”

Sheinbaum insistió en que para que a México le vaya bien, se debe apoyar a quien menos tiene: Se ha demostrado durante seis años, siete ya vamos a cumplir, que eso fortalece la economía nacional.

Recalcó que hoy la población recibe “850 mil millones de pesos –que antes se robaban–, directamente a los bolsillos de la gente con la Pensión Universal para el Adulto Mayor, con apoyo a los jóvenes de preparatoria, personas con discapacidad, al campo, Jóvenes Construyendo el Futuro; con lo que llamamos ‘los Programas de Bienestar’”.

Las obras de los cinco puentes, en los que se invertirán más de 2 mil millones de pesos, se realizarán en los municipios de Colima, Manzanillo, Coquimatlán y Tecomán.

Agregó que también se construyen 52 kilómetros de ampliación de la autopista Colima-Manzanillo en los tramos de Cuyutlán a Tecomán.

Manzanillo será el mayor puerto de AL

La ampliación del puerto de Manzanillo es una tarea importante para el país, pero lo vamos a hacer el primer puerto de Latinoamérica.

El plan México, abundó, prioriza reactivar industrias como la textil y la del calzado. Estamos posicionando lo hecho en el país y además seguimos exportando, por eso el desarrollo de puertos como el de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Manzanillo, Colima, y el de Salina Cruz, Oaxaca, junto con los del Golfo de México. Se comprometió a que Colima y Manzanillo tengan una inversión de casi 4 mil millones de pesos (en los próximos años).

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto