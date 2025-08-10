Enfatiza el carácter libre y soberano del país
el pueblo nos respalda
Sheinbaum afirma que hoy no se podría hacer frente a aranceles y otros retos sin apoyar al que menos tiene
Domingo 10 de agosto de 2025, p. 7
Manzanillo, Col., Cuando negociamos con cualquier persona en particular, con cualquier presidente, sabemos que el pueblo nos respalda; y que México, para todas y todos los mexicanos, es un país libre, soberano, independiente, señaló ayer la presidenta Claudia Sheinbaum en su visita a Colima.
Durante el banderazo de salida para la construcción y ampliación de cinco puentes en Colima, que se realizó este sábado en el puente Tepalcates II de la autopista Colima-Manzanillo, la mandataria recalcó que en este tiempo dicen que hay “mucha Presidenta, pero no, lo que hay en México es mucho pueblo.
“No podríamos estar hoy con aranceles y otros problemas, sosteniendo nuestra economía, si no tuviéramos la máxima de ‘Por el bien de todos, primero los pobres’.”
Sheinbaum insistió en que para que a México le vaya bien, se debe apoyar a quien menos tiene:
Se ha demostrado durante seis años, siete ya vamos a cumplir, que eso fortalece la economía nacional.
Recalcó que hoy la población recibe “850 mil millones de pesos –que antes se robaban–, directamente a los bolsillos de la gente con la Pensión Universal para el Adulto Mayor, con apoyo a los jóvenes de preparatoria, personas con discapacidad, al campo, Jóvenes Construyendo el Futuro; con lo que llamamos ‘los Programas de Bienestar’”.
Las obras de los cinco puentes, en los que se invertirán más de 2 mil millones de pesos, se realizarán en los municipios de Colima, Manzanillo, Coquimatlán y Tecomán.
Agregó que también se construyen 52 kilómetros de ampliación de la autopista Colima-Manzanillo en los tramos de Cuyutlán a Tecomán.
Manzanillo será el mayor puerto de AL
La ampliación del puerto de Manzanillo es una tarea importante para el país, pero
lo vamos a hacer el primer puerto de Latinoamérica.
El plan México, abundó, prioriza reactivar industrias como la textil y la del calzado.
Estamos posicionando lo hecho en el país y además seguimos exportando, por eso el desarrollo de puertos como el de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Manzanillo, Colima, y el de Salina Cruz, Oaxaca, junto con los del Golfo de México. Se comprometió a que Colima y Manzanillo tengan una inversión
de casi 4 mil millones de pesos (en los próximos años).