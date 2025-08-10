Juan Carlos Flores

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 10 de agosto de 2025, p. 7

Manzanillo, Col., Cuando negociamos con cualquier persona en particular, con cualquier presidente, sabemos que el pueblo nos respalda; y que México, para todas y todos los mexicanos, es un país libre, soberano, independiente, señaló ayer la presidenta Claudia Sheinbaum en su visita a Colima.

Durante el banderazo de salida para la construcción y ampliación de cinco puentes en Colima, que se realizó este sábado en el puente Tepalcates II de la autopista Colima-Manzanillo, la mandataria recalcó que en este tiempo dicen que hay “mucha Presidenta, pero no, lo que hay en México es mucho pueblo.

“No podríamos estar hoy con aranceles y otros problemas, sosteniendo nuestra economía, si no tuviéramos la máxima de ‘Por el bien de todos, primero los pobres’.”

Sheinbaum insistió en que para que a México le vaya bien, se debe apoyar a quien menos tiene: Se ha demostrado durante seis años, siete ya vamos a cumplir, que eso fortalece la economía nacional .

Recalcó que hoy la población recibe “850 mil millones de pesos –que antes se robaban–, directamente a los bolsillos de la gente con la Pensión Universal para el Adulto Mayor, con apoyo a los jóvenes de preparatoria, personas con discapacidad, al campo, Jóvenes Construyendo el Futuro; con lo que llamamos ‘los Programas de Bienestar’”.