Domingo 10 de agosto de 2025, p. 6

Cárteles mexicanos respaldan a grupos locales de Estados Unidos y Canadá para el envío marítimo de metanfetaminas a Australia y Nueva Zelanda y utilizan a lavadores para enviar dinero a México, refiere un informe del Centro Internacional de Investigación y Análisis contra Narcotráfico Marítimo (CMCON), denominado Australia: la puerta de entrada de sustancias ilícitas a Oceanía.

En el documento, se señala que Australia es un mercado sumamente atractivo para el narcotráfico, especialmente para el cártel mexicano de Sinaloa, que es el principal importador de cocaína en esta parte del planeta .

Así, refiere que “los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) han aprovechado las rutas de tráfico ya establecidas y han fortalecido su presencia en el continente de Oceanía a través de alianzas con grupos del crimen organizado local, se indicó en el informe Presencia e impacto de los cárteles mexicanos en Australia y Nueva Zelanda”.

En un documento elaborado por la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) se indicó que la presencia de los grupos en Australia y Nueva Zelanda creció de manera alarmante en los últimos años, y esto va de la mano con el establecimiento de una red operativa en ambos países .

En este caso, el análisis señala como descripción del caso que pasado 9 de mayo “autoridades de la Policía Federal Australiana y la Brigada contra el Crimen Organizado del Comando Estatal contra el Crimen, iniciaron una investigación centrada en el suministro de drogas y el lavado de dinero, cuando la Fuerza de Policía de Nueva Gales del Sur obtuvo información en relación con la compra sospechosa de un barco de 13 metros, con una gran suma de dinero en efectivo, en Sutherland Shire, Sydney, el 28 de abril de 2025.