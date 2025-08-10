E

sto no es una profanación del espacio dominical El despertar de mi padre, sino apenas un préstamo en su memoria, ahora que este agosto se cumple el primer aniversario luctuoso de José Agustín Ortiz Pinchetti (1937–2024). Durante 35 años acompañó a sus lectores con más de mil artículos publicados de forma ininterrumpida, hasta pocos días antes de su fallecimiento.

No fue sólo el medio que eligió para compartir sus ideales y alentar una conciencia política crítica y ética, sino una vocación a la que no renunció ni por viajes, ni por trabajo, ni siquiera durante los momentos más difíciles de su enfermedad, consecuencia de un hematoma cerebral que lo invalidó físicamente, pero no le impidió escribir hasta pocos días antes de su partida; el trabajo era lo más importante en su vida, como lo eran sus afectos, empezando por su esposa Loretta Ortiz Ahlf y sus tres hijos. Lo hacía porque lo amaba y porque sentía una responsabilidad genuina hacia sus lectores.

Dotado de un agudo sentido del humor, la idea de ser recordado con un despertar le habría encantado. Pero lo que deseo compartir con el lector es el motor menos visible de su lucha democratizadora proveniente de una profunda espiritualidad laica, que fusionaba cristianismo primitivo con budismo.

Me dijo en una serie de entrevistas inéditas que le realicé semanalmente durante más de un año, desde el 6 de diciembre de 2020: Creo en Dios y en la enseñanza evangélica, y de ahí ha nacido mi vocación política y mi afinidad con Andrés Manuel López Obrador, quien es también creyente. Estoy seguro de que sin el componente cristiano yo no sería activista político .

Algunos episodios claves permitieron que JAOP –como lo apodaban y como llevaba bordado con diminutas letras en el pecho de sus camisas– se liberara de una pesada herencia familiar de católicos, conservadores y apolíticos , según sus palabras, y forjara una conciencia política propia.