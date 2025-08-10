Domingo 10 de agosto de 2025, p. 5
A 84 años de su natalicio, amigos y compañeros del Comité 68 realizaron una guardia de honor en memoria de Raúl Álvarez Garín, activista y luchador social, de quien destacaron su
capacidad reflexiva y visión política para encabezar el movimiento estudiantil de 1968, cuyas demandas continúan vigentes, entre ellas la democracia, pues nuestro país
sigue siendo gravemente desigual. Félix Hernández Gamundi, ex líder estudiantil del 68, señaló lo anterior y resaltó que luchadores como Raúl convirtieron el movimiento en una búsqueda de la democracia. En la Estela de Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, los asistentes colocaron flores bajo una incesante lluvia y recordaron a Álvarez Garín de manera entrañable, sus enseñanzas y el legado para el movimiento social en México. Hernández Gamundi destacó:
Una voz y una mente pensante como la de Raúl hoy nos hace mucha falta.