Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Domingo 10 de agosto de 2025, p. 5

Si los juzgadores electos fallan, falla la reforma judicial, por ello es un deber para quienes participamos y asumiremos el encargo de impartir justicia, mantener esa cercanía con la gente, cumplir con el compromiso que adquirimos, afirmó la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa.

Resaltó que un deber adicional que tienen los nuevos juzgadores es con el respeto a los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial, quienes hoy por hoy viven en incertidumbre sobre su futuro laboral; pidió no perder ese capital humano lleno de conocimiento y experiencia .