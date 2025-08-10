La ministra en funciones llamó a recuperar la confianza y a erradicar la corrupción
Domingo 10 de agosto de 2025, p. 5
Si los juzgadores electos fallan, falla la reforma judicial, por ello es un deber para quienes participamos y asumiremos el encargo de impartir justicia, mantener esa cercanía con la gente, cumplir con el compromiso que adquirimos, afirmó la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa.
Resaltó que un deber adicional que tienen los nuevos juzgadores
es con el respeto a los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial, quienes hoy por hoy viven en incertidumbre sobre su futuro laboral; pidió no perder ese capital humano lleno de conocimiento y experiencia.
Durante un encuentro con integrantes de la Judicatura del Estado de San Luis Potosí. Esquivel Mossa habló de los retos que tendrán juezas y jueces en la construcción del nuevo Poder Judicial, donde aseguró que
el proceso electoral fue un parteaguas en la función judicial, que acercó a los juzgadores al conocimiento de la realidad de las personas, de sus necesidades y su sed de justicia.
Aseguró: “ahora toca a ministros, magistrados, juezas y jueces tanto federales como locales, dignificar la impartición de justicia, recuperar la confianza del pueblo y la credibilidad en sus instituciones, con sensibilidad y empatía.
Es imperativo erradicar la corrupción dentro del sistema judicial, la opulencia, y garantizar que los recursos estén disponibles para el correcto funcionamiento de las instituciones encargadas de impartir justicia.
Porque, añadió la ministra, con la nueva visión del Poder Judicial no hay cabida para los privilegios de antaño, para las consideraciones de presiones políticas, para las influencias de grupos y personas con poder, para la discrecionalidad en las resoluciones; hoy, el sistema de impartición de justicia será transparente, eficaz y cercano a la gente.