Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 10 de agosto de 2025, p. 5

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tendrá en las siguientes semanas una agitada actividad, primero con el cierre de las 955 impugnaciones a la elección judicial y, a partir del 1º de septiembre próximo, una restructuración con el ingreso de dos miembros a la sala superior.

Si bien la Constitución Política señala que la presidencia del TEPJF recaerá en la persona que hubiera tenido mayor votación –en este caso en la contienda del pasado 1º de junio– la próxima integración será mixta: cinco magistrados actuales, entre éstos la actual presidenta, Mónica Soto, más los dos electos (Gilberto Bátiz García y Claudia Valle Aguilasocho), por lo que las aguas podrían agitarse en la lucha por el control político y administrativo del tribunal.

Esa eventualidad tiene precedentes e incluso es una circunstancia común, como si fuera asunto de usos y costumbres en esta máxima instancia, donde las últimas presidencias se han dirimido mediante conflictos de un bloque contra otro.

La pugna interna saltó a la palestra pública con mayor potencia desde 2019, cuando un grupo quitó de la presidencia a la magistrada Janine Otálora Malassis; vino luego una breve tregua con Felipe Fuentes Barrera y enseguida otro encontronazo para sacar, en 2020, a José Luis Vargas Valdez.