Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Domingo 10 de agosto de 2025, p. 5

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega Rangel, informó que con los gobiernos de la Cuarta Transformación han sido restituidas 53 mil hectáreas a comunidades originarias del país.

En el contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora el 9 de agosto, señaló que esta medida es para que las comunidades puedan administrarlos y aprovecharlos conforme a sus sistemas normativos, de acuerdo con un comunicado.

Entre las restituciones más relevantes destacan 45 mil hectáreas al pueblo yaqui, más de 5 mil al wixárika, 2 mil 496 al tarahumara (rarámuri/ralámuli) y más de 500 al pueblo ódami, acciones que se concretaron mediante procedimientos de enajenación de terrenos nacionales, adquisición de superficies y el Programa de Atención de Conflictos Agrarios (PADCA), consolidados con decretos presidenciales.

Actualmente, la Sedatu, en coor­dinación con otras instancias del gobierno federal, trabaja en la consolidación de nueve planes de justicia y desarrollo regional para pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Estos instrumentos buscan atender de manera integral sus demandas de tierra y territorio.