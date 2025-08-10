Política
Destacan entregas a yaquis y wixárikas

La 4T restituyó 53 mil hectáreas a comunidades originarias: Edna Vega

Se busca atender de manera integral sus demandas de tierra y territorio, indica la titular de la Sedatu

 
Periódico La Jornada
Domingo 10 de agosto de 2025, p. 5

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega Rangel, informó que con los gobiernos de la Cuarta Transformación han sido restituidas 53 mil hectáreas a comunidades originarias del país.

En el contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora el 9 de agosto, señaló que esta medida es para que las comunidades puedan administrarlos y aprovecharlos conforme a sus sistemas normativos, de acuerdo con un comunicado.

Entre las restituciones más relevantes destacan 45 mil hectáreas al pueblo yaqui, más de 5 mil al wixárika, 2 mil 496 al tarahumara (rarámuri/ralámuli) y más de 500 al pueblo ódami, acciones que se concretaron mediante procedimientos de enajenación de terrenos nacionales, adquisición de superficies y el Programa de Atención de Conflictos Agrarios (PADCA), consolidados con decretos presidenciales.

Actualmente, la Sedatu, en coor­dinación con otras instancias del gobierno federal, trabaja en la consolidación de nueve planes de justicia y desarrollo regional para pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Estos instrumentos buscan atender de manera integral sus demandas de tierra y territorio.

Los planes en proceso son: wixárika (Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Durango); Sierra Tarahumara (pueblos rarámuri, ódami, oichkama y warihó en Chihuahua); yoreme-mayo y yaqui (Sonora); chichimeca-otomí (noroeste de Guanajuato y semidesierto de Querétaro); chinantecas y mazatecas (Valle de Uxpanapa, Veracruz); purépecha (Michoacán); de la Montaña (Guerrero), y yumano-cochimí (Baja California).

En el marco del Plan de Justicia del Pueblo Wixárika, el PADCA permitió restituir 5 mil 956 hectáreas a la comunidad San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan, y 693 hectáreas a la comunidad Bosques de San Elías Repechique, así como 317 a la comunidad Mogótavo, todas mediante decreto presidencial.

Asimismo, a través de la enajenación de terrenos nacionales, se titularon mil 485 hectáreas a la comunidad tarahumara Guasachique y más de 500 a la comunidad ódami Mesa Colorada, en el marco del Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara.

