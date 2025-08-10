Destacan entregas a yaquis y wixárikas
Se busca atender de manera integral sus demandas de tierra y territorio, indica la titular de la Sedatu
Domingo 10 de agosto de 2025, p. 5
La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega Rangel, informó que con los gobiernos de la Cuarta Transformación han sido restituidas 53 mil hectáreas a comunidades originarias del país.
En el contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora el 9 de agosto, señaló que esta medida es para que las comunidades puedan administrarlos y aprovecharlos conforme a sus sistemas normativos, de acuerdo con un comunicado.
Entre las restituciones más relevantes destacan 45 mil hectáreas al pueblo yaqui, más de 5 mil al wixárika, 2 mil 496 al tarahumara (rarámuri/ralámuli) y más de 500 al pueblo ódami, acciones que se concretaron mediante procedimientos de enajenación de terrenos nacionales, adquisición de superficies y el Programa de Atención de Conflictos Agrarios (PADCA), consolidados con decretos presidenciales.
Actualmente, la Sedatu, en coordinación con otras instancias del gobierno federal, trabaja en la consolidación de nueve planes de justicia y desarrollo regional para pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Estos instrumentos buscan atender de manera integral sus demandas de tierra y territorio.
Los planes en proceso son: wixárika (Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Durango); Sierra Tarahumara (pueblos rarámuri, ódami, oichkama y warihó en Chihuahua); yoreme-mayo y yaqui (Sonora); chichimeca-otomí (noroeste de Guanajuato y semidesierto de Querétaro); chinantecas y mazatecas (Valle de Uxpanapa, Veracruz); purépecha (Michoacán); de la Montaña (Guerrero), y yumano-cochimí (Baja California).
En el marco del Plan de Justicia del Pueblo Wixárika, el PADCA permitió restituir 5 mil 956 hectáreas a la comunidad San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan, y 693 hectáreas a la comunidad Bosques de San Elías Repechique, así como 317 a la comunidad Mogótavo, todas mediante decreto presidencial.
Asimismo, a través de la enajenación de terrenos nacionales, se titularon mil 485 hectáreas a la comunidad tarahumara Guasachique y más de 500 a la comunidad ódami Mesa Colorada, en el marco del Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara.