De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 10 de agosto de 2025, p. 4

En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemoró ayer, la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) reiteró la importancia de avanzar con el desarrollo de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, prevista en la reforma constitucional, asegurando la consulta y la participación de estas comunidades en su construcción y adopción.

Indicó que a pesar de los avances importantes y de los múltiples esfuerzos que lleva adelante el Estado mexicano, los pueblos originarios continúan enfrentando desafíos significativos, como el acceso desigual a la tierra, la exclusión en procesos de toma de decisiones, los ataques contra personas defensoras indígenas, así como diversas formas de discriminación.

Subrayó igualmente la importancia de reconocer y proteger los derechos de estas comunidades como parte de los esfuerzos para enfrentar distintas problemáticas.