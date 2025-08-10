Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Domingo 10 de agosto de 2025, p. 4

En América Latina y el Caribe habitan 18 millones de niñas, niños y adolescentes indígenas. Ellos enfrentan múltiples vulneraciones estructurales de derechos debido a siglos de discriminación, exclusión y despojo territorial, establece el estudio Voces de las niñas, niños y adolescentes de América Latina y el Caribe, que advierte que la pobreza es mayor en infancias originarias.

Nacer de padres y madres indígenas incrementa significativamente la probabilidad de crecer en un hogar pobre. Esto refuerza ciclos intergeneracionales de pobreza que obstaculizan el pleno desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

Expone que al comienzo de la década nueve de cada 10 niñas, niños y adolescentes mexicanos hablantes de lengua indígena estaban en condición de pobreza, de los cuales cinco vivían en pobreza extrema , mientras en Brasil, 72.5 por ciento de esa población tenía una necesidad básica insatisfecha, frente a 49.2 por ciento de sus pares no indígenas.

El documento de los fondos para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe y el de Naciones Unidas para la Infancia añade que las tasas de mortalidad infantil son más altas en las comunidades originarias.

Un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en 10 países de la región, entre ellos Brasil, México, Chile y Argentina, evidenció brechas que oscilaban entre 3.2 y uno por ciento en este rubro.

También experimentan mayores niveles de desnutrición, prevalencia de enfermedades transmisibles como dengue, malaria y tuberculosis, así como diabetes asociada a malnutrición y obesidad.