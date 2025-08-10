▲ El próximo presidente de la SCJN con Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura federal, durante el acto por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Foto La Jornada

Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Domingo 10 de agosto de 2025, p. 4

Luego de que el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI) realizó un enérgico llamado a las fuerzas políticas conservadoras y a sus voceros a abstenerse de emitir expresiones racistas y discriminatorias contra Hugo Aguilar Ortiz, próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el abogado mixteco agradeció el respaldo brindado en la elección judicial en la que obtuvo 6.2 millones de sufragios.

El éxito que logramos en el pasado proceso electoral tiene muchas explicaciones y un fundamento desde abajo, desde el corazón del pueblo. Ha habido muchas críticas, una de ellas es que somos producto del acordeón , señaló.

En la ceremonia por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en el Complejo Cultural Los Pinos resonó fuerte el ¡Sí se pudo!, ¡sí se pudo! , ante lo cual el maestro en derecho constitucional señaló que ese grito enchina la piel, estruja el corazón y nos compromete .

A los integrantes del CNPI y autoridades del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y otras dependencias, les manifestó: estoy orgulloso de ustedes porque hicieron suya la candidatura. No gana Hugo Aguilar, ganan los pueblos indígenas y afromexicanos de México. Quiero agradecerles de corazón .

En su intervención, celebró la determinación del CNPI, a través de los 70 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano, de entregar el bastón de mando a los nueve ministros y ministras de la nueva SCJN y los invitó a acudir al máximo tribunal.

“Los espero el 1º de septiembre para hacer la toma de la Corte por el pueblo. El pueblo va a entrar a la Corte por todas sus puertas y vamos a asumir el control de este Poder Judicial que estaba maltrecho. Quedan invitados, hermanos y hermanas, vamos a hacer la toma, va a ser un momento de fiesta para imprimirle un nuevo sello; uno de justicia, de dignidad. Un sello en el que la corrupción, el nepotismo, comiencen su depuración y limpieza. Los pueblos indígenas seremos actores principales para limpiar el Poder Judicial del país.”