n días pasados, a invitación de la Peña Taurina Huamantla AC, se llevó a cabo en el suntuoso Salón de Cantera de aquella imaginativa ciudad un emotivo homenaje-exposición para conmemorar el centenario de la legendaria y marginada por los diestros que figuran ganadería de Zacatepec, que con compromiso, escrúpulo y esfuerzos conducen hace más de tres décadas los hermanos Mariano, Juan Pablo, Alejandro y Bernardo Muñoz Reynaud, en afortunada sinergia de voluntades e insólita confluencia de vocaciones. El cartel decía pregón pero aclaré a la nutrida asistencia que sólo evocaría la influencia que en la formación de Páez como aficionado han tenido Zacatepec y su claro concepto en la crianza de reses de casta.

Recordé que en mi infancia saltillense me despertó una acalorada discusión entre mi padre y sus cuñados, no por herencias o faldas sino por aclarar quién era el mejor banderillero del mundo. Sin ser visto entreabrí la puerta del comedor y uno de mis tíos, armillista furibundo, señaló: “Miren, yo presencié la corrida de Zacatepec que se lidió en el Toreo de la Condesa el domingo 3 de enero de 1943. El maestro Fermín le cortó los máximos trofeos a Pichirichi, pero lo que enloqueció a toda la plaza fue atestiguar que tan bravo animal fue banderilleado en un solo viaje, sin la intervención de ningún peón, primero por Arruza, que dejó un cuarteo fenomenal, luego por David Liceaga, que puso un quiebro en tablas y por último Armillita, que en los medios clavó dos pares precisos”.