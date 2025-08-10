▲ El Parque Memorial de la Paz y su llama, un recorrido obligado por Hiroshima para reflexionar sobre el poder atómico en estos tiempos aciagos. Foto Alia Lira Hartmann

n el centro de Hiroshima, Japón, nombre que está en la memoria del mundo por el lanzamiento de la primera bomba atómica el 6 de agosto de 1945, se extiende una amplia área verde que no es sólo un parque, sino pretende ser un símbolo mundial de la paz y la memoria histórica.

A 80 años de uno de los capítulos más tristes de la historia, conviene recordar la importancia del compromiso que tiene la humanidad. Cada año los millones de visitantes rinden homenaje a las víctimas del bombardeo atómico que transmite al mismo tiempo un mensaje universal contra la guerra y las armas nucleares.

Inaugurado en 1954 sobre la zona devastada por la explosión, cuenta con varios monumentos. Entre los más emblemáticos está el Domo de la Bomba Atómica, estructura de un edificio que sobrevivió al impacto y que hoy es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Su silueta, recortada contra el cielo, es un recordatorio silencioso de la magnitud de la tragedia.

En el centro está el Monumento a la Paz de los Niños, inspirado en la triste historia de Sadako Sasaki, una menor que murió por la radiación y que se convirtió en símbolo de esperanza gracias a las grullas de papel, tsurus, que doblaba en busca de un deseo: vivir.

Esta manualidad conocida en el mundo como origami, es otra de las importantes tradiciones culturales de Japón cuyo origen se remonta al año 1185. A su alrededor, vitrinas llenas de coloridas grullas enviadas desde todo el mundo reflejan la solidaridad y empatía de quienes desean un futuro libre de armas nucleares.