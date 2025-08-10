▲ El próximo 15 de agosto, los mandatarios de Rusia y Estados Unidos sostendrán un encuentro que apunta a ser histórico y del que China está expectante. Foto Ap

rente a la casi apocalíptica entrevista de Scott Ritter (ST), notable ex- marine e inspector nuclear en Iraq (http://bit.ly/45qBkr1), asenté 4 situaciones que pueden ser ventanas de oportunidad para aplacar los ardientes ánimos (http://bit.ly/45JPt3W):

1) Trump comentó conveniente renovar el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START) que vence en febrero (http://bit.ly/4fsz4o4); 2) Trump anunció el envío de Steve Witkoff (SW) en misión de verificación de hechos y/o de apaciguamiento al Kremlin. SW está en Gaza para detener la hambruna de los palestinos. No tendría sentido preocuparse por la tétrica situación ahí después de 22 meses y colocar al mismo tiempo 4 (sic) submarinos (SR dixit) cerca de Rusia; 3) Ya menos exasperado, Trump comentó que los había puesto en respuesta a la amenaza de Medvedev –situación que, a juicio de SR, fue malinterpretada; y 4) Afortunadamente, los cancilleres Sergei Lavrov y Marco Rubio han mantenido el diálogo (http://bit.ly/4oLxW3d)”.

El petrolero Trump optó por una cumbre histórica con su homólogo ruso Putin en Alaska el 15 de agosto y comentó que “el conflicto en Ucrania pudo haber sido nuclear (https://on.rt.com/dcgu)”. Asentó que se darían “ swaps (intercambios) territoriales” en Ucrania (http://bit.ly/4oASYkX), lo que causó mayor apoplejía en la coalición militarista europea –encabezada por Gran Bretaña, Francia y Alemania– que en Ucrania misma, donde la mayoría de la población desea finiquitar la guerra.

había comentado en mi entrevista con NegociosTV de España, la labor silenciosa pero muy efectiva de Kirill Dmitriev (KD), asesor en inversiones de Putin, de que el encuentro del enviado de Trump, Steve Witkoff, con el zar del Kremlin, además del espinoso contencioso de Ucrania, comportaba la negociación bilateral entre las 2 máximas superpotencias nucleares y sus inversiones conjuntas desde el Ártico hasta las “tierras raras (http://bit.ly/45pDXJN)”. A propósito, KD reveló que sin duda, un número de países interesados en continuar con el conflicto harán esfuerzos titánicos para descarrilar la cumbre mediante “provocaciones y desinformación (http://bit.ly/46RbJdu)”.

Yuri Ushakov, asesor de Putin y exembajador de Rusia en Washington en la etapa más aciaga de Moscú, explicó la razón por la que se había seleccionado a Alaska, un ex-territorio ruso –que en 1867 (sic) EU compró a Rusia–, como sede de la trascendental cumbre. “Parece muy lógico que nuestra delegación simplemente vuele a través del estrecho de Bering (http://bit.ly/4fv4EBz)”.