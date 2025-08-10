Sputnik, Prensa Latina y Xinhua

Periódico La Jornada

Domingo 10 de agosto de 2025, p. 19

Bogotá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, manifestó ayer su respaldo a la nueva política antidrogas que anunció su homólogo estadunidense Donald Trump, pero subrayó que resulta esencial que se respete la soberanía de las naciones.

Señaló que es necesario encontrar alternativas para erradicar el narcotráfico y fortalecer la lucha contra los grupos delictivos.

El respaldo a la propuesta del mandatario estadunidense, quien al mismo tiempo prevé reclasificar la mariguana como una droga menos peligrosa –luego de que compañías del sector invirtieron millones de dólares para apoyarlo– se produjo dos días después de que Washington elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien la Casa Blanca acusó de mantener vínculos con redes de narcotráfico internacionales.

Petro afirmó que ese país ha sido un aliado cercano de Bogotá en la lucha contra el tráfico de estupefacientes y aseguró que Maduro colaboró con firmeza para frenar esa actividad en la zona fronteriza.