Domingo 10 de agosto de 2025, p. 18
Agentes federales de Estados Unidos detuvieron a varios jornaleros durante dos redadas realizadas este fin de semana en una tienda Home Depot –donde suelen reunirse inmigrantes a la espera de ser contratados en labores de construcción– en el distrito de Van Nuys, en Los Ángeles.
La acción evidenció presuntas violaciones por parte de las autoridades de inmigración a una orden judicial que prohíbe el uso de perfiles raciales para efectuar arrestos indiscriminados.
El Departamento de Seguridad Nacional confirmó las operaciones, que calificó de
redadas de inmigración selectivas. Según reportó Los Angeles Times, las detenciones involucraron a siete migrantes irregulares originarios de Guatemala, Honduras y México.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, manifestó preocupación por una posible violación a la orden de restricción temporal, e instruyó a la fiscal municipal, Hydee Feldstein Soto, a iniciar una investigación sobre los hechos.
La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, declaró que cuatro de los detenidos tienen antecedentes penales menores y reafirmó que el estatus migratorio, y no la raza, etnia o color de piel,
determina quién es blanco de las autoridades.
Agregó que
los valientes hombres y mujeres estadunidenses expulsan a asesinos, pandilleros de la MS-13, pedófilos y violadores: lo peor de lo peor.
Las estadísticas analizadas por Times sobre datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en junio mostraron que la mayoría de los arrestados durante las redadas carecían de antecedentes penales.
En otro orden, una nueva foto difundida por The Telegraph muestra a Jeffrey Epstein, delincuente sexual amigo del presidente estadunidense Donald Trump, en su jet privado con una sudadera de las Fuerzas de Defensa de Israel, acompañado por su ex mayordomo Valdson Vieira Cotrin, quien trabajó con él durante 18 años.
El ex asistente, que difundió la fotografía, añadió que no acepta el veredicto oficial de suicidio de su empleador en prisión y que teme por su vida tras ofrecer declaraciones sobre el caso.