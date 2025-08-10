De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 10 de agosto de 2025, p. 18

Agentes federales de Estados Unidos detuvieron a varios jornaleros durante dos redadas realizadas este fin de semana en una tienda Home Depot –donde suelen reunirse inmigrantes a la espera de ser contratados en labores de construcción– en el distrito de Van Nuys, en Los Ángeles.

La acción evidenció presuntas violaciones por parte de las autoridades de inmigración a una orden judicial que prohíbe el uso de perfiles raciales para efectuar arrestos indiscriminados.

El Departamento de Seguridad Nacional confirmó las operaciones, que calificó de redadas de inmigración selectivas . Según reportó Los Angeles Times, las detenciones involucraron a siete migrantes irregulares originarios de Guatemala, Honduras y México.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, manifestó preocupación por una posible violación a la orden de restricción temporal, e instruyó a la fiscal municipal, Hydee Feldstein Soto, a iniciar una investigación sobre los hechos.