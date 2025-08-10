Sputnik, Europa Press, Afp y Reuters

Teherán. A pesar de que Rusia considera positivo el acuerdo de paz suscrito antier entre Armenia y Azerbaiyán, con mediación de Estados Unidos, Moscú pidió a Washington que se abstenga de emprender acciones de desestabilización en una zona tan delicada , al tiempo que Irán se opuso a la creación del corredor apoyado por el presidente Donald Trump, a través del territorio armenio que conectará Najicheván con Azerbaiyán, y expresó su preocupación por una posible intervención extranjera a raíz del pacto.

La firma del acuerdo representa una victoria estratégica para Estados Unidos en el Cáucaso Sur, consideran expertos, debido a que obtiene los derechos de desarrollo de un corredor clave entre ambos países, que recibió el nombre del anfitrión del pacto: la Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional (TRIPP).