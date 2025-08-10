▲ Japoneses que fueron víctimas del bombardeo nuclear pidieron que no se pierda la memoria de ese aterrador episodio. Foto Ap

Ap, Prensa Latina y The Independent

Periódico La Jornada

Domingo 10 de agosto de 2025, p. 18

Nagasaki. Por primera vez en 80 años, ayer sonaron las campanas gemelas de la catedral de Urakami, destruidas en el bombardeo atómico de Estados Unidos sobre Nagasaki. En recuerdo al trágico acontecimiento, la ciudad organizó una ceremonia que tuvo lugar en el Parque de la Paz, con asistencia de aproximadamente 2 mil 600 personas y representantes de numerosos países; los presentes guardaron silencio a las 11:02 hora local, momento exacto cuando explotó Fat Man (como fue nombrado el obús nuclear).

La bomba de plutonio mató aproximadamente a 70 mil personas el 9 de agosto de 1945. Los sobrevivientes, la mayoría con secuelas físicas, esperan que sus desgarradores recuerdos puedan ayudar a que su ciudad natal sea el último lugar en la Tierra en ser golpeado por un proyectil nuclear.

Incluso después de terminada la guerra, la bomba atómica causó un terror invisible , recordó Hiroshi Nishioka, un sobreviviente de 93 años. Señaló que muchas personas sin aparentes heridas graves comenzaron a sangrar por las encías, a perder el cabello y murieron. Nunca usen armas nucleares de nuevo o estamos acabados , afirmó.

Sólo busco un mundo sin guerras , enfatizó Koichi Kawano, un sobreviviente de 85 años que colocó flores en el monumento del Hipocentro, decorado con coloridas grullas de papel y otras ofrendas.