De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 10 de agosto de 2025, p. 17

Washington. La Casa Blanca considera la posibilidad de invitar al presidente ucranio, Volodymir Zelensky, a la reunión entre los mandatasrios Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska, aunque aún no se ha tomado una decisión final al respecto, informó NBC News al citar a funcionarios bajo condición de anonimato.