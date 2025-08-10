Mundo
Ver día anteriorDomingo 10 de agosto de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosOtros sitiosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/08/10. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Mundo/Casa Blanca evalúa incluir al presidente ucranio en la cumbre/
A nterior
S iguiente
 
Casa Blanca evalúa incluir al presidente ucranio en la cumbre
 
Periódico La Jornada
Domingo 10 de agosto de 2025, p. 17

Washington. La Casa Blanca considera la posibilidad de invitar al presidente ucranio, Volodymir Zelensky, a la reunión entre los mandatasrios Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska, aunque aún no se ha tomado una decisión final al respecto, informó NBC News al citar a funcionarios bajo condición de anonimato.

Es un tema que se discute, no está claro si finalmente Zelensky acudirá a la cita, indicaron.

Otro importante funcionario de la administración Trump afirmó que es absolutamente posible y recalcó que todo el mundo tiene muchas esperanzas de que eso suceda, aunque precisó que por el momento la Casa Blanca se centra en la planificación de la reunión bilateral entre Trump y Putin.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto