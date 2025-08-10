Domingo 10 de agosto de 2025, p. 17
Washington. La Casa Blanca considera la posibilidad de invitar al presidente ucranio, Volodymir Zelensky, a la reunión entre los mandatasrios Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska, aunque aún no se ha tomado una decisión final al respecto, informó NBC News al citar a funcionarios bajo condición de anonimato.
Es un tema que se discute, no está claro si finalmente Zelensky acudirá a la cita, indicaron.
Otro importante funcionario de la administración Trump afirmó que es
absolutamente posible y recalcó que
todo el mundo tiene muchas esperanzas de que eso suceda, aunque precisó que por el momento la Casa Blanca
se centra en la planificación de la reunión bilateral entre Trump y Putin.