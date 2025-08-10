▲ Los mandatarios Donald Trump, de Estados Unidos, y Vladimir Putin, de Rusia, se reunirán en Alaska; Volodymir Zelensky, de Ucrania, exige un lugar en la cita. Foto Afp

Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 10 de agosto de 2025, p. 17

Moscú. El Kremlin confirmó que los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, se van a reunir el viernes 15 de agosto en Alaska.

Trump escogió como sede del encuentro un territorio que perteneció al imperio zarista y que, agotadas sus arcas tras su desastrosa guerra con el imperio otomano, apoyado por Francia y Gran Bretaña (1853-1856), Rusia vendió a Estados Unidos en 1867 por 7 millones 200 mil dólares.

Por la diferencia horaria con Washington, la noticia de la confirmación de la fecha y el lugar empezó a circular en Moscú sobre las dos de la madrugada de este sábado por boca de Yuri Ushakov, asesor de Putin en materia de política exterior y seguridad.

La parte estadunidense acaba de anunciar el acuerdo para organizar una reunión de los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump, el 15 de agosto, viernes, en Alaska , grabó Ushakov en un mensaje que difundió el servicio de prensa de la presidencia rusa.

Rusia y Estados Unidos son vecinos cercanos. Nos parece bastante lógico que nuestra delegación simplemente sobrevuele el estrecho de Bering y que se celebre en Alaska esta cumbre tan importante y esperada de los líderes de nuestras potencias , prosiguió.

Llamó la atención de los observadores que Rusia no haya insistido en la práctica habitual de épocas anteriores de hacer un anuncio de esa relevancia a la misma hora en Moscú y Washington, cediendo los reflectores del protagonismo a Trump, quien dio la primicia, así como la facilidad con que aceptó Alaska como sitio del encuentro, horas después de que Putin comentara que Emiratos Árabes Unidos sería uno de los lugares más adecuados para esa reunión.

Si miramos hacia adelante, por supuesto tenemos que orientarnos a que la siguiente cumbre de los presidentes tenga lugar en el territorio ruso. Ya transmitimos la correspondiente invitación al mandatario de Estados Unidos , dio a conocer Ushakov al recordar que debe haber reciprocidad.

Concluyó: Moscú y Washington vamos a dedicar los próximos días a preparar de modo intenso y activo los parámetros prácticos y políticos de la cumbre en Alaska. Y todo indica que será un proceso complejo, pero pondremos nuestro mejor esfuerzo para sacarlo adelante .

Rechaza exclusión

Que será un proceso complejo no cabe la menor duda, a juzgar por los primeros comentarios del hasta ahora segundo participante del conflicto bélico, Volodymir Zelensky, excluido del eventual trato que quiere sellar Trump con Putin.

El presidente Trump anunció que se prepara una reunión con Putin en Alaska. Muy lejos de esta guerra que sacude nuestra tierra, que se lleva a cabo contra nuestro pueblo y la cual no se puede concluir sin nosotros, sin Ucrania , afirmó Zelensky en un mensaje a la nación difundido este sábado.