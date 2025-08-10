Mundo
Crece el clamor: ¡basta!
Periódico La Jornada
Domingo 10 de agosto de 2025, p. 16

Es imperativo que se declare un alto el fuego, que ambas partes vuelvan a la mesa de negociaciones y que se establezca un corredor para asistencia urgente con el fin de evitar un nuevo desastre humanitario.

Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China

La ofensiva de Israel es la violación más flagrante del derecho internacional y está exterminado a los habitantes de Gaza.

Moussa Faki, presidente de la Comisión de la Unión Africana

La comunidad internacional no puede cerrar los ojos ante las atrocidades que se cometen en Palestina.

Azali Assoumani, presidente de las Comoras

