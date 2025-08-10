Periódico La Jornada

Domingo 10 de agosto de 2025, p. 16

Es imperativo que se declare un alto el fuego, que ambas partes vuelvan a la mesa de negociaciones y que se establezca un corredor para asistencia urgente con el fin de evitar un nuevo desastre humanitario.

Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China