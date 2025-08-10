▲ Familiares de secuestrados por Hamas se manifestaron ayer frente al Museo de Arte, en Tel Aviv, porque una posible ocupación de la franja significaría sacrificar a los retenidos. Foto Afp

Domingo 10 de agosto de 2025, p. 16

Tel Aviv., Decenas de miles de israelíes se volcaron ayer a las calles de Tel Aviv para exigir al primer ministro, Benjamin Netanyahu, que suspenda inmediatamente sus planes para ocupar la ciudad de Gaza, ya que pone en peligro a los rehenes en poder de Hamas. En tanto, la ofensiva de Tel Aviv en la franja continúo con al menos 47 palestinos asesinados, 23 de ellos mientras buscaban comida. Además, un niño murió aplastado por una descarga aérea de ayuda.

Los manifestantes instaron a los soldados israelíes a negarse a servir en Gaza y pidieron a los líderes de la oposición, dirigentes empresariales, laborales y académicos, que paralicen el país.

La decisión de tomar la ciudad de Gaza me estresa. Sé lo que les pasa a los rehenes cuando se intensifican los combates , expresó el ex cautivo de Hamas, Eliya Cohen.

Shai Mozes, sobrino del ex prisionero Gadi Mozes, pidió a los miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que se nieguen a participar en una guerra abiertamente ilegal y en una misión que se les asignará para participar en la matanza de los cautivos .

Bat-El, madre de un reservista, aseguró que los soldados se desgastan física y mentalmente, además, carecen de equipo defensivo adecuado. Agregó que el plan pone a Israel en el camino seguro hacia una guerra eterna y destruirá su imagen .