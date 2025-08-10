De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 10 de agosto de 2025, p. 22

El diputado Jaime Eduardo Cantón Rocha fue nombrado presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Baja California, por lo que su elección marca un hito histórico al ser el primer miembro de la comunidad LGBT+ en ocupar una encomienda de esta magnitud en el país.

En México sólo en algunas legislaturas se han implementado medidas para asegurar la participación de personas LGBT+ y, a pesar de los avances, la representación en los congresos locales sigue siendo un desafío, con una participación limitada.

La designación del diputado Cantón Rocha, de 30 años de edad y originario de Mexicali, simboliza un avance significativo para la representación e inclusión en la política mexicana, además que lo respaldan su trayectoria en el servicio público y su formación académica.