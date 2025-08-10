Domingo 10 de agosto de 2025, p. 22
El diputado Jaime Eduardo Cantón Rocha fue nombrado presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Baja California, por lo que su elección marca un hito histórico al ser el primer miembro de la comunidad LGBT+ en ocupar una encomienda de esta magnitud en el país.
En México sólo en algunas legislaturas se han implementado medidas para asegurar la participación de personas LGBT+ y, a pesar de los avances, la representación en los congresos locales sigue siendo un desafío, con una participación limitada.
La designación del diputado Cantón Rocha, de 30 años de edad y originario de Mexicali, simboliza un avance significativo para la representación e inclusión en la política mexicana, además que lo respaldan su trayectoria en el servicio público y su formación académica.
El diputado local del distrito 2 por Morena ha centrado sus esfuerzos en la lucha por el derecho a la vivienda, la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales y la defensa de los derechos de la comunidad LGBT+ en búsqueda de darle mayor visibilidad e impulsar leyes más inclusivas.
Trayectoria
Cantón Rocha es licenciado en derecho con mención honorífica por la Universidad Autónoma de Baja California, en cuya Facultad de Derecho imparte la cátedra de Teoría del Estado.
Su experiencia incluye la asesoría en fiscalización del Congreso estatal y de la alcaldía de Mexicali, así como ocupar la secretaría particular de la gobernadora de Baja California y después coordinador de gabinete del gobierno del estado.