Jorge A. Pérez Alfonso, Arturo Campos y Carlos García

Corresponsales

Periódico La Jornada

Domingo 10 de agosto de 2025, p. 22

Decenas de personas realizaron protestas ayer en Oaxaca, Guanajuato y Jalisco para exigir a los gobiernos estatales y federal medicamentos en los hospitales públicos.

En la primera entidad, al menos 200 personas, entre padres de familia, menores y pobladores, marcharon en el centro de la capital para denunciar desabasto de fár-macos en los sanatorios del estado.

Los manifestantes, quienes partieron de la fuente de las ocho regiones, en la colonia Reforma, hacia el parque El Llano, pidieron al gobernador morenista Salomón Jara que asigne recursos para la compra de suministros y material médico.

Demandaron que el dinero se otorgue al sector salud y no en conciertos gratuitos como el de Si-ddhartha, Lila Downs y Rubén Blades que costaron a esta administración más de 17 millones de pesos.

Elena García, directora de la organización Con Causa, que apoya a niños que sufren algún tipo de cáncer, señaló que la protesta es para solicitar atención de calidad por parte de las autoridades.

Arengó que una de las peticiones es que Jara dé solución inmediata a las problemáticas que atraviesa el Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso, a donde acude la población de la entidad que no cuenta con seguridad social, pero que constantemente tiene diversas deficiencias.