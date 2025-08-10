Cristina Gómez Lima

Periódico La Jornada

Domingo 10 de agosto de 2025

Vícam, Son., Por primera vez en México, el latido antiguo de la medicina yaqui ha encontrado un lugar dentro del sistema público de salud en México. María Francisca Rosario Matuz, doña Panchita, dirigirá el primer consultorio tradicional indígena aprobado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en el hospital IMSS-Bienestar en Vícam Switch, corazón de la nación yaqui.

Un acontecimiento inédito que no sólo respalda oficialmente el uso de infusiones, ungüentos, masajes y limpias tradicionales, sino que reconoce que la salud habita en la cosmovisión de los pueblos originarios.

Doña Panchita, heredera de los saberes curativos de su madre y sobrina de la legendaria sanadora yaqui María Matuz, ha pasado más de 15 años aliviando cuerpos con plantas, rezos y sus manos que aprendieron desde la infancia a sanar, mirando partos y conociendo remedios que nunca se enseñaban en aulas.

Aprendí de mi mamá porque ella sanaba, y también era partera. Ahí me daba cuenta cuando llevaba una persona a dar a luz; no me dejaban entrar pero yo siempre miraba , platicó.

El 18 de julio la mujer fue designada como responsable del primer consultorio de medicina tradicional indígena aprobado por la Cofepris

En el patio de su casa, doña Panchita cultiva un jardín que es más que un huerto: guayabos, ruda, epazote, hierba del golpe y el tabachín de la sierra –flor que alivia riñones, regula la presión y combate la diabetes– crecen entre sombras y luz, recordando que, en esta tierra, cada planta guarda un destino.