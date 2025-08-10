Domingo 10 de agosto de 2025, p. 21
Tapachula, Chis., En ocho meses más de 400 agentes municipales y estatales relacionados con diversos delitos han sido detenidos en Chiapas, como parte de las acciones para restablecer el orden y la paz, informó el secretario estatal de Seguridad, Óscar Aparicio Avendaño.
El funcionario explicó que los operativos de limpieza en las corporaciones forman parte de los programas
Cero Corrupción y
Cero Impunidad, para recuperar la confianza ciudadana.
Destacó que se ha aplicado mano firme dentro de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal –grupo élite creado para combatir al crimen organizado– con el fin de retirar a los elementos que infrinjan la ley.
Eso habla de transparencia, de mano firme y del compromiso del gobernador (Eduardo Ramírez) y con voluntad política. No hemos permitido que este tipo de corporaciones se vicien, señaló en entrevista.
Agregó que muchas denuncias que circulan en redes sociales contra efectivos ocurren sin fundamento, pero cuando han tenido sustento se ha actuado de inmediato.
Los resultados hablan por sí solos. La Fuerza de Reacción Inmediata Pakal es una corporación que ha dado el pecho por Chiapas, que ha sacado la casta, y gran responsable que la paz volviera junto con la Guardia Estatal y otros organismos que forman parte de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, presumió Aparicio Avendaño.
El titular de la SSP dijo que se aplicarán con regularidad controles de confianza y certificación para garantizar la integridad de todos los uniformados.
Hemos detenido mandos y seguiremos actuando en consecuencia. Aquel que se equivoque será puesto de inmediato a disposición de las autoridades, remarcó.