Edgar H. Clemente

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 10 de agosto de 2025, p. 21

Tapachula, Chis., En ocho meses más de 400 agentes municipales y estatales relacionados con diversos delitos han sido detenidos en Chiapas, como parte de las acciones para restablecer el orden y la paz, informó el secretario estatal de Seguridad, Óscar Aparicio Avendaño.

El funcionario explicó que los operativos de limpieza en las corporaciones forman parte de los programas Cero Corrupción y Cero Impunidad , para recuperar la confianza ciudadana.

Destacó que se ha aplicado mano firme dentro de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal –grupo élite creado para combatir al crimen organizado– con el fin de retirar a los elementos que infrinjan la ley.