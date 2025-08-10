Estados
En Guerrero persisten discriminación, racismo y abandono, deploran indígenas
Foto
▲ Agrupaciones musicales infantiles durante los festejos previos al Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el pasado viernes.Foto Sergio Ocampo
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 10 de agosto de 2025, p. 21

Chilpancingo, Gro., En el contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, autoridades y comunidades de los municipios de San Luis Acatlán y Marquelia, en la Costa Chica, así como el Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata reclamaron que para ellos persiste la discriminación, el racismo, la violencia y el abandono.

En un comunicado, los pueblos de San Luis Acatlán acusaron que los gobiernos estatal y federal hacen sus eventos vestidos con nuestra ropa tradicional; se toman fotos reafirmando su compromiso con nuestras comunidades indígenas y afromexicanas de Guerrero, pero seguimos viviendo entre la violencia y el abandono.

Denunciaron que mientras en sus localidades las escuelas están dañadas, las casas cuarteadas, los techos colapsados, los caminos y carreteras destruidos y no tienen acceso a salud, enfrentan “la negligencia, el racismo y el desprecio de un gobierno que no apareció ni durante ni después del paso del huracán Erick; además incumple acuerdos y traiciona a nuestros pueblos”.

Aclararon que no quieren dinero, sino apoyo material directo que llegue a nuestras manos y territorios.

Acusaron que los políticos abrazan a nuestras madres y abuelas ante su equipo de prensa, pero las dejan dormir mojadas con sus hijos y nietos en casas que se están cayendo; dan discursos sobre cultura y dignidad, mientras, los asesinatos, desapariciones y extorsiones siguen por todo el estado. La droga está entrando a nuestras comunidades y nuestros bebés se están muriendo por falta de medicamentos.

Advirtieron que “el pueblo de Guerrero ya no aguanta tanta burla, está harto de sus palabras vacías, falsas promesas y de ser utilizados. No permitiremos que sigan humillándonos, ni que usen nuestra imagen para sus campañas y sus votos, y su simulación de ‘cambio’. Ahora estamos más decididos que nunca”.

