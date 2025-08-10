▲ Agrupaciones musicales infantiles durante los festejos previos al Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el pasado viernes. Foto Sergio Ocampo

Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 10 de agosto de 2025, p. 21

Chilpancingo, Gro., En el contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, autoridades y comunidades de los municipios de San Luis Acatlán y Marquelia, en la Costa Chica, así como el Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata reclamaron que para ellos persiste la discriminación, el racismo, la violencia y el abandono.

En un comunicado, los pueblos de San Luis Acatlán acusaron que los gobiernos estatal y federal hacen sus eventos vestidos con nuestra ropa tradicional; se toman fotos reafirmando su compromiso con nuestras comunidades indígenas y afromexicanas de Guerrero, pero seguimos viviendo entre la violencia y el abandono .

Denunciaron que mientras en sus localidades las escuelas están dañadas, las casas cuarteadas, los techos colapsados, los caminos y carreteras destruidos y no tienen acceso a salud, enfrentan “la negligencia, el racismo y el desprecio de un gobierno que no apareció ni durante ni después del paso del huracán Erick; además incumple acuerdos y traiciona a nuestros pueblos”.