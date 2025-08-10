Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 10 de agosto de 2025, p. 21

San Cristóbal de Las Casas, Chis., Las comunidades zapatistas seguirán buscando una forma de relación comunitaria que no sea piramidal, sino en común y organizada, afirmó el capitán Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

En una sorpresiva mirada al pasado, a nuestros anteriores, los pueblos zapatistas revalúan su presente y los problemas que afrontan. A raíz de su asistencia a la Asamblea de los Muertos, las comunidades inician un análisis profundo de su forma de gobierno autónomo , dijo.

En el resumen de la segunda participación zapatista en el Encuentro de Resistencias y Rebeldías, que se realiza en el Semillero Comandanta Ramona, del Caracol de Morelia, municipio oficial de Altamirano, añadió que los muertos les han advertido sobre la copia de la pirámide opresora. Porque llegará el día en que los vivos tendrán que rendir cuentas ante los muertos .