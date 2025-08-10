Encuentro de Resistencias y Rebeldías en Altamirano
Domingo 10 de agosto de 2025, p. 21
San Cristóbal de Las Casas, Chis., Las comunidades zapatistas seguirán buscando una forma de relación comunitaria que no sea piramidal, sino en común y organizada, afirmó el capitán Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
En una sorpresiva mirada al pasado, a nuestros anteriores, los pueblos zapatistas revalúan su presente y los problemas que afrontan. A raíz de su asistencia a la Asamblea de los Muertos, las comunidades inician un análisis profundo de su forma de gobierno autónomo, dijo.
En el resumen de la segunda participación zapatista en el Encuentro de Resistencias y Rebeldías, que se realiza en el Semillero Comandanta Ramona, del Caracol de Morelia, municipio oficial de Altamirano, añadió que
los muertos les han advertido sobre la copia de la pirámide opresora. Porque llegará el día en que los vivos tendrán que rendir cuentas ante los muertos.
Con eso en mente, abundó en el texto difundido ayer,
se dan a la tarea de criticar y autocriticar las fallas en el funcionamiento de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ) y las Juntas de Buen Gobierno.
Manifestó que
en asambleas comunitarias se denuncian corrupciones, robos, malversaciones, inconsecuencias, burocracias y, de plano, chingaderas de algunos turnos de autoridades. De una vez, no se puede creer. Los señalamientos son implacables y se aportan pruebas. Se determinan y aplican los distintos castigos y sanciones.
Señaló que
el análisis autocrítico no para ahí. Se ve que el modelo de gobierno autónomo está replicando la figura piramidal que el pinche sistema impone en las partes del todo. Continuó Marcos: “como un viento que inicia como brisa, aumenta su intensidad y se convierte en huracán, la condena crece. Jóvenas y jóvenes con distintas lenguas madres, de raíz maya, discuten, intercambian ideas, análisis, pensamientos, propuestas. La sentencia es común: ‘a la chingada la pirámide’”.
Concluyó:
Los rumores se confirman: la pirámide es desnudada con fuego y es derribada. Sobre sus escombros, un montón de gente baila y canta. Pero sólo por un momento, hay que seguir luchando.