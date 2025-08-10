Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 10 de agosto de 2025, p. 21

San Cristóbal de Las Casas, Chis., Más de 3 mil personas, en su mayoría tseltales de diferentes municipios del norte y la selva, realizaron una peregrinación en el ejido Bachajón, municipio de Chilón, para exigir respeto a la madre tierra y la construcción de la paz , así como la suspensión de la autopista Palenque-San Cristóbal.

En el contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas (9 de agosto), expresaron su inconformidad por el procedimiento para la reactivación de la construcción de la vía conocida como Ruta de las culturas mayas, “un proyecto que dice ser ‘de desarrollo’, pero que desde su impulso ha conllevado una serie de violaciones a nuestros derechos como pueblos originarios”.

En un comunicado, señalaron que los convoca el clamor de la madre tierra, el espíritu de sabiduría de nuestras raíces indígenas, la resistencia histórica del pueblo maya .