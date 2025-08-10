▲ Los asistentes al entierro colmaron de flores la tumba del menor. Foto cortesía de Nahielli Pullido Becerril

Javier Salinas Cesáreo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 10 de agosto de 2025, p. 20

La Paz, Méx., Aquí venimos contigo, Fernando, estamos contigo y pediremos justicia, para que esto no quede impune , fue uno de las expresiones que familiares y amigos hicieron frente al féretro del niño, de 5 años, quien fue asesinado por prestamistas debido a una deuda de mil pesos que tenía su mamá y cuyo sepelio se realizó ayer en el panteón Altavista, del municipio La Paz.

Indignación, enojo e ira manifestaron los presentes en el entierro del menor, quienes con gritos de Justicia, justicia exigieron que se castigue a los responsables del crimen.

Ayer, cerca de las 10 horas, el ataúd del pequeño fue trasladado desde el domicilio de la familia, donde fue velado, en la calle Eva, colonia San Isidro La Paz, hasta el panteón municipal Altavista, en el sector El Pino.

El féretro de Fernando, de color blanco, fue cargado por sus allegados y subido a la carroza, mientras los vecinos exclamaban algunas porras. Al frente iba su madre, Noemí, de 25 años, quien portaba una foto de su hijo; también llevaron dos peluches que lo acompañaron durante su velorio.

En el lugar donde fue velado quedó una cruz blanca de granito con su nombre, fecha de nacimiento (27 de marzo de 2020) y la leyenda: Recuerdo de tus familiares y padrinos. Nos enseñaste a ser fuertes, nos quedamos con tu recuerdo, siem-pre vivirás en nuestros corazones .

El cortejo fue acompañado por los colonos y niños, amigos de Fernando, quienes portaban globos blancos y ramos de flores del mismo color.

Durante el trayecto, las consignas, gritos de justicia y porras lo acompañaron. Los asistentes también hicieron algunos rezos y los vehículos de transporte accionaron sus claxones.

El recorrido al panteón duró una media hora y el cortejo fue escoltado por varias patrullas de la policía municipal.

A su llegada al cementerio Altavista –el cual tiene saturación de espacios, pero fue habilitado para darle un lugar al menor– la carroza pasó por un camino de pétalos de rosas de colores blanco y rojo.