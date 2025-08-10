Ayer se realizó el sepelio en el panteón altavista
Exigen que se castigue a los responsables de su secuestro y asesinato
Domingo 10 de agosto de 2025, p. 20
La Paz, Méx.,
Aquí venimos contigo, Fernando, estamos contigo y pediremos justicia, para que esto no quede impune, fue uno de las expresiones que familiares y amigos hicieron frente al féretro del niño, de 5 años, quien fue asesinado por prestamistas debido a una deuda de mil pesos que tenía su mamá y cuyo sepelio se realizó ayer en el panteón Altavista, del municipio La Paz.
Indignación, enojo e ira manifestaron los presentes en el entierro del menor, quienes con gritos de
Justicia, justicia exigieron que se castigue a los responsables del crimen.
Ayer, cerca de las 10 horas, el ataúd del pequeño fue trasladado desde el domicilio de la familia, donde fue velado, en la calle Eva, colonia San Isidro La Paz, hasta el panteón municipal Altavista, en el sector El Pino.
El féretro de Fernando, de color blanco, fue cargado por sus allegados y subido a la carroza, mientras los vecinos exclamaban algunas porras. Al frente iba su madre, Noemí, de 25 años, quien portaba una foto de su hijo; también llevaron dos peluches que lo acompañaron durante su velorio.
En el lugar donde fue velado quedó una cruz blanca de granito con su nombre, fecha de nacimiento (27 de marzo de 2020) y la leyenda:
Recuerdo de tus familiares y padrinos. Nos enseñaste a ser fuertes, nos quedamos con tu recuerdo, siem-pre vivirás en nuestros corazones.
El cortejo fue acompañado por los colonos y niños, amigos de Fernando, quienes portaban globos blancos y ramos de flores del mismo color.
Durante el trayecto, las consignas, gritos de justicia y porras lo acompañaron. Los asistentes también hicieron algunos rezos y los vehículos de transporte accionaron sus claxones.
El recorrido al panteón duró una media hora y el cortejo fue escoltado por varias patrullas de la policía municipal.
A su llegada al cementerio Altavista –el cual tiene saturación de espacios, pero fue habilitado para darle un lugar al menor– la carroza pasó por un camino de pétalos de rosas de colores blanco y rojo.
Fue en ese momento cuando a través su celular, los presentes pusieron tres canciones que dedicaron en memoria de Fernando: Amor eterno, Nadie es eterno y Te vas ángel mío. Las melodías fueron coreadas por los asistentes.
Luego el ataúd fue colocado en el sitio donde sería sepultado; Petra, la abuela del pequeño, sufrió un desmayo y la madre por momentos se sintió debilitada.
Al lugar llegó el padre del niño, quien a gritos pidió justicia y recordó la última vez que comió con su hijo.
En la tumba fue colocada una cruz y dos coronas florales, además de globos blancos y veladoras.
Fernando fue encontrado muerto el pasado lunes en una vivienda de la colonia Ejidal El Pino, después de que tres personas (dos mujeres y un hombre), ahora detenidas, se lo llevaron como garantía por la presunta deuda de mil pesos que su madre tenía con ellos.
Fabiola Villa, abogada de la familia, del colectivo Amor y Rabia, acusó que luego que los tres implicado se llevaron al menor –el 28 de julio–, Noemí, la mamá, acudió al DIF municipal y a la Fiscalía Regional de La Paz, donde las autoridades no le brindaron ayuda.
Narró que la mujer hizo todo lo posible por recuperar a su hijo, pero siempre las dependencias le cerraron las puertas. “Fue hasta el pasado lunes cuando acudió a la Fiscalía de Género, donde se inician las indagatorias… Si cuando ella fue al DIF le hubieran prestado el apoyo, esto no hubiera pasado”.
El pasado viernes en los juzgados de Neza Bordo se llevó a cabo la audiencia inicial, donde el juez dictó prisión preventiva justificada a los implicados: Carlos N, Ana Lilia N y Lilia N, investigados por el delito de desaparición de persona. Además, dictaminó la legal detención de los presuntos responsables.