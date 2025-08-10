▲ De izquierda a derecha, Sergio Chávez, Jesús Zamora y Yael Morales, integrantes de la banda. Foto cortesía del grupo

Israel Campos Mondragón

Periódico La Jornada

Domingo 10 de agosto de 2025, p. 8

La banda mexicana Vino el viernes aborda el temor a la muerte y alude a la sensación de riesgo que impide descubrir nuevas experiencias en su sencillo Miedo, tema perteneciente a su primer disco que se publicará a finales de este año.

La agrupación roquera está integrada por Jesús Zamora; en la voz y batería, Sergio Chávez, con la guitarra, y Yael Morales, en el bajo. El trío tiene influencias de bandas como Foo Fighters, Wolfmother y Royal Blood y luego de publicar su primer epé Fama en 2015, este año se aventura para realizar su grabación de larga duración.

“Miedo es una canción que habla sobre el temor a morir. Es una inquietud que a nosotros nos ha marcado desde muy chicos y que compartimos con todo el mundo, porque la muerte es la certeza que todos tenemos.

Uno vive con ese sentimiento, con la angustia de creer que puede pasar en cualquier momento y que la vida se puede ir en un instante , dijo Jesús Zamora en entrevista con La Jornada.

El sencillo viene acompañado de su video oficial que recrea una persecución, ya se puede observar en la cuenta de YouTube de la banda (@VinoelViernes).

“Rentamos una cabaña en el estado de México, nos gustó mucho la locación porque queríamos hacer unas tomas en un bosque. Recreamos el miedo como si fuera un cazador que está persiguiendo a una persona, como si se divirtiera persiguiéndola.

“La verdad fuimos un poco ingenuos porque planteamos la idea de que queríamos que fuera un grupo de policías que estaba buscando a un cazador, conseguimos unas pistolas por ayuda de mi tío, que eran de balines, pero se veían muy reales. Al momento de llegar al bosque, nos vestimos con chalecos tácticos y en ese momento llegó la policía y nos dijo: ‘Oigan, ¿quiénes son ustedes?’ Y nosotros contestamos: ‘Vino el viernes’.

No nos esperábamos esa situación. La verdad no la contemplamos, pero nos pudimos haber metido en un serio problema , compartió el cantante.

La agrupación capitalina nació en 2014 como una banda de rock independiente con el deseo de compartir sus experiencias y emociones en sus letras .

Para 2015 grabaron Fama, el cual los llevó a presentarse en diversos foros y espacios públicos de la Ciudad de México, incluyendo una gira en el Sistema de Transporte Colectivo Metro.