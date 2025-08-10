Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 10 de agosto de 2025, p. 6

Madrid. En pleno centro de Madrid, a sólo unos metros de los templos del teatro clásico o de la Puerta del Sol, se encuentra un oasis de música en directo: el Café Central, inaugurado en el lejano 1982 con la vocación de convertirse en referencia internacional del jazz, el blues y el flamenco. Después de más de 14 mil conciertos, más de un millón de personas que fueron testigos de su magia y éxtasis, este mítico lugar cerrará sus puertas el próximo 12 de octubre, víctima de una de las grandes lacras que amenazan a las ciudades del planeta sometidas a la llegada masiva de turistas y a la especulación inmobiliaria sin freno: el dueño del local no les renovará el contrato porque prefiere destinarlo a fines económicamente más lucrativos. Y la ciudad está de luto, sobre todo entre los miles de melómanos que cada noche acudían a su pequeña sala.

Músicos internacionales

En la Plaza del Ángel, a sólo unos metros de la estatua con la que la ciudad de Madrid recuerda a la figura del poeta granadino Federico García Lorca, está la entrada al Café Central. Es discreta, con una marquesina sobria y sencilla, y suele colgar en la pared aledaña un cartel de mediano tamaño con el nombre de los artistas programados para esa semana. Y un póster a un lado con las actividades de todo el mes, en la que suele haber músicos españoles y de otros países, la mayoría de jazz, y que proceden de Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, Brasil, Cuba o Estados Unidos.

Su escenario, que se asemeja a los clubes clásicos de Nueva Orleans en el que el música tiene un contacto cercanísimo coo los espectadores, han pasado figuras como Tete Montoliu y Pedro Iturralde, pilares del género en España, y artistas internacionales como George Adams, Lou Bennett, Benny Golson, Jeanne Lee, Ara Malikian, Paquito D’Rivera, Mark Turner, Kenny Barron, Sheila Jordan, Ron Carter, Brad Mehldau, Ben Sidran, Joshua Edelman y los músicos nacionales Javier Colina, Chano Domínguez, Javier Krahe, Jorge Pardo, Ignasi Terraza, Silvia Pérez Cruz, Andrea Motis o Lluís Coloma, entre otros.