▲ Por las condiciones climáticas Protección Civil retrasó el duelo por hora y media en el estadio Ciudad de los Deportes. Foto AFP

Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Domingo 10 de agosto de 2025, p. a27

Entre rayos y truenos de una lluvia torrencial que inundó las calles aledañas al estadio Ciudad de los Deportes, el América consiguió un ajustado triunfo (1-0) ante el sotanero Querétaro en un partido retrasado durante hora y media por recomendación de Protección Civil, según informaron autoridades de la Liga Mx.

Cuando el árbitro Adonai Escobedo anunció el comienzo del encuentro, los más de 15 mil asistentes regresaron de las zonas techadas y los pasillos, con camisetas, chamarras e impermeables desechables empapados por el chubasco.

Al haber señales de actividad eléctrica, los oficiales activaron el protocolo de seguridad que no permite la realización de eventos al aire libre para resguardo de jugadores y aficionados.

Dichas condiciones no impidieron que un sector del principal grupo de animación de las Águilas, en el bajopuente ubicado sobre Eje 6 Sur al cruce con Patriotismo, agrediera a policías y seguidores del Querétaro que intentaron protegerse detrás de los coches estacionados. Vecinos de la alcaldía Benito Juárez denunciaron en redes sociales que los incidentes trasgreden los acuerdos establecidos después de la clausura del recinto en 2024.

Ya en el terreno de juego, el América abrió la cuenta en los cartones con una acción individual de Dagoberto Espinoza (6), quien envió un remate al ángulo del arquero Guillermo Allison para resolver la tarea de sus compañeros en ataque. El capitán Henry Martín, todavía lejos de su nivel, falló un penalti con el que pudo haber ampliado la ventaja.