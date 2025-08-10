Deportes
Arremete Salah contra la UEFA por publicación sobre el Pelé palestino
 
Periódico La Jornada
Domingo 10 de agosto de 2025, p. a11

El delantero del Liverpool, Mohamed Salah, arremetió contra la UEFA en redes sociales a raíz de una publicación en la que el máximo organismo del futbol europeo expresó sus condolencias por la muerte de la ex figura Suleiman Al-Obeid, conocido como el Pelé palestino, quien falleció en un ataque israelí durante una distribución de ayuda en el sur de la Franja de Gaza.

“Adiós a Suleiman Al-Obeid, el Pelé palestino. Un talento que dio esperanza a innumerables niños, incluso en los momentos más difíciles”, publicó la UEFA sobre una imagen del ex jugador de 41 años en la red social X, a lo que Salah, seleccionado nacional de Egipto, añadió preguntas que fueron replicadas por miles de seguidores.

¿Pueden explicarnos cómo, dónde y por qué murió?, interrogó el egipcio ante la postura del organismo de no referirse al conflicto y apartarse de la crisis humanitaria denunciada en Gaza.

El viernes, la Asociación Palestina de Futbol anunció la muerte de Al-Obeid, quien estaba casado y era padre de cinco hijos, según la agencia AFP.

Apodado La gacela y el Pelé palestino, Al-Obeid comenzó su carrera en el club local Khadamat Al-Shati. Su talento y velocidad lo llevaron al representativo nacional, con el que disputó 24 partidos internacionales. Con más de 100 goles anotados a lo largo de su trauyectoria, era considerado una estrella del futbol de su país.

 

