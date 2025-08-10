De La Redacción y Afp

El delantero del Liverpool, Mohamed Salah, arremetió contra la UEFA en redes sociales a raíz de una publicación en la que el máximo organismo del futbol europeo expresó sus condolencias por la muerte de la ex figura Suleiman Al-Obeid, conocido como el Pelé palestino, quien falleció en un ataque israelí durante una distribución de ayuda en el sur de la Franja de Gaza.

“Adiós a Suleiman Al-Obeid, el Pelé palestino. Un talento que dio esperanza a innumerables niños, incluso en los momentos más difíciles”, publicó la UEFA sobre una imagen del ex jugador de 41 años en la red social X, a lo que Salah, seleccionado nacional de Egipto, añadió preguntas que fueron replicadas por miles de seguidores.