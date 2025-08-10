Domingo 10 de agosto de 2025, p. a11
El delantero del Liverpool, Mohamed Salah, arremetió contra la UEFA en redes sociales a raíz de una publicación en la que el máximo organismo del futbol europeo expresó sus condolencias por la muerte de la ex figura Suleiman Al-Obeid, conocido como el Pelé palestino, quien falleció en un ataque israelí durante una distribución de ayuda en el sur de la Franja de Gaza.
“Adiós a Suleiman Al-Obeid, el Pelé palestino. Un talento que dio esperanza a innumerables niños, incluso en los momentos más difíciles”, publicó la UEFA sobre una imagen del ex jugador de 41 años en la red social X, a lo que Salah, seleccionado nacional de Egipto, añadió preguntas que fueron replicadas por miles de seguidores.
¿Pueden explicarnos cómo, dónde y por qué murió?, interrogó el egipcio ante la postura del organismo de no referirse al conflicto y apartarse de la crisis humanitaria denunciada en Gaza.
El viernes, la Asociación Palestina de Futbol anunció la muerte de Al-Obeid, quien estaba casado y era padre de cinco hijos, según la agencia AFP.
Apodado La gacela y el Pelé palestino, Al-Obeid comenzó su carrera en el club local Khadamat Al-Shati. Su talento y velocidad lo llevaron al representativo nacional, con el que disputó 24 partidos internacionales. Con más de 100 goles anotados a lo largo de su trauyectoria, era considerado una estrella del futbol de su país.